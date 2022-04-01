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Порту - Санта-Клара 04 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 апреля 2022, понедельник. 22:15 МСК. Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Порту Санта-Клара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Санта-Клара, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Мариу Фернанду Силва
История личных встреч
07.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара0 : 3Порту
26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Санта-Клара3 : 1Порту
03.04.2021 Португалия - Примейра Тур 25 Порту2 : 1Санта-Клара
28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Санта-Клара0 : 1Порту
02.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Санта-Клара0 : 2Порту
19.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Порту1 : 0Санта-Клара
25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту1 : 0Санта-Клара
22.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Порту2 : 0Санта-Клара
20.04.2019 Португалия - Примейра Тур 30 Порту1 : 0Санта-Клара
15.12.2018 Португалия - Примейра Тур 13 Санта-Клара1 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту27234068-197390,1
2
Лига чемпионов
Спортинг27214254-176782,7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика28194570-286172,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага28157646-285261,9
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте281210639-284654,8
6 Витория Гимарайнш271061137-373644,4
7 Эшторил288101032-343440,5
8 Маритиму27891031-343340,7
9 Пасуш де Феррейра27891025-323340,7
10 Санта-Клара277101030-433138,3
11 Боавишта28515833-413035,7
12 Портимоненсе28781326-342934,5
13 Визела286111131-462934,5
14 Фамаликан286101234-432833,3
15 Арока28681427-492631,0
16
Стыковая зона
Тондела27641733-542227,2
17
Зона вылета
Белененсеш28491517-462125,0
18
Зона вылета
Морейренсе27481524-442024,7

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