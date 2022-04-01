Порту - Санта-Клара 04 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
04 апреля 2022, понедельник. 22:15 МСК. Португалия - Примейра, 28-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Санта-Клара, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Санта-Клара
Понта-Делгада
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Мариу Фернанду Силва
История личных встреч
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 3
|26.10.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|3 : 1
|03.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 1
|28.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|02.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 2
|19.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|25.09.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|1 : 0
|22.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 0
|20.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|1 : 0
|15.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|90,1
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|21
|4
|2
|54-17
|67
|82,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|19
|4
|5
|70-28
|61
|72,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|15
|7
|6
|46-28
|52
|61,9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|28
|12
|10
|6
|39-28
|46
|54,8
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|10
|6
|11
|37-37
|36
|44,4
|7
|Эшторил
|28
|8
|10
|10
|32-34
|34
|40,5
|8
|Маритиму
|27
|8
|9
|10
|31-34
|33
|40,7
|9
|Пасуш де Феррейра
|27
|8
|9
|10
|25-32
|33
|40,7
|10
|Санта-Клара
|27
|7
|10
|10
|30-43
|31
|38,3
|11
|Боавишта
|28
|5
|15
|8
|33-41
|30
|35,7
|12
|Портимоненсе
|28
|7
|8
|13
|26-34
|29
|34,5
|13
|Визела
|28
|6
|11
|11
|31-46
|29
|34,5
|14
|Фамаликан
|28
|6
|10
|12
|34-43
|28
|33,3
|15
|Арока
|28
|6
|8
|14
|27-49
|26
|31,0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|27
|6
|4
|17
|33-54
|22
|27,2
| 17
Зона вылета
|Белененсеш
|28
|4
|9
|15
|17-46
|21
|25,0
| 18
Зона вылета
|Морейренсе
|27
|4
|8
|15
|24-44
|20
|24,7