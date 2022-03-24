Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 04.04.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
04 апреля 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Стив Керр
История личных встреч
|04.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|21.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 98
|25.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 119
|26.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 113
|26.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|141 : 119
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|137 : 106
|26.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 112
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 98
|16.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|79 : 100
|22.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 123
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|77
|62
|15
|8870-8240
|139
|0,805
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|78
|55
|23
|9005-8518
|133
|0,705
|7,5
|3
|Майами Хит
|78
|50
|28
|8540-8199
|128
|0,641
|12,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|78
|49
|29
|8637-8245
|127
|0,628
|13,5
|5
|Милуоки Бакс
|77
|48
|29
|8858-8616
|125
|0,623
|14,0
|6
|Даллас Маверикс
|78
|48
|30
|8351-8164
|126
|0,615
|14,5
|7
|Бостон Селтикс
|78
|48
|30
|8643-8134
|126
|0,615
|14,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|77
|47
|30
|8407-8226
|124
|0,610
|15,0
|9
|Юта Джаз
|78
|46
|32
|8842-8414
|124
|0,590
|16,5
|10
|Денвер Наггетс
|78
|46
|32
|8754-8565
|124
|0,590
|16,5
|11
|Торонто Рэпторс
|77
|45
|32
|8413-8226
|122
|0,584
|17,0
|12
|Чикаго Буллз
|78
|45
|33
|8711-8687
|123
|0,577
|17,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|78
|44
|34
|9007-8782
|122
|0,564
|18,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|78
|43
|35
|8376-8200
|121
|0,551
|19,5
|15
|Атланта Хоукс
|78
|41
|37
|8878-8767
|119
|0,526
|21,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|78
|40
|38
|8957-8951
|118
|0,513
|22,5
|17
|Бруклин Нетс
|78
|40
|38
|8778-8758
|118
|0,513
|22,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|78
|38
|40
|8403-8493
|116
|0,487
|24,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|77
|34
|43
|8370-8570
|111
|0,442
|28,0
|20
|Нью-Орлеан Пеликанс
|77
|34
|43
|8391-8452
|111
|0,442
|28,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|78
|34
|44
|8296-8357
|112
|0,436
|28,5
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|77
|32
|45
|8715-8723
|109
|0,416
|30,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|77
|31
|46
|8586-8822
|108
|0,403
|31,0
|24
|Сакраменто Кингз
|78
|29
|49
|8632-9035
|107
|0,372
|33,5
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|77
|27
|50
|8273-8862
|104
|0,351
|35,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|78
|25
|53
|8655-8906
|103
|0,321
|37,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|77
|22
|55
|8001-8585
|99
|0,286
|40,0
|28
|Детройт Пистонс
|78
|22
|56
|8155-8732
|100
|0,282
|40,5
|29
|Орландо Мэджик
|78
|20
|58
|8113-8731
|98
|0,256
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|78
|20
|58
|8531-9188
|98
|0,256
|42,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|78
|50
|28
|8540-8199
|128
|0,641
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|77
|48
|29
|8858-8616
|125
|0,623
|1,5
|3
|Бостон Селтикс
|78
|48
|30
|8643-8134
|126
|0,615
|2,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|77
|47
|30
|8407-8226
|124
|0,610
|2,5
|5
|Торонто Рэпторс
|77
|45
|32
|8413-8226
|122
|0,584
|4,5
|6
|Чикаго Буллз
|78
|45
|33
|8711-8687
|123
|0,577
|5,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|78
|43
|35
|8376-8200
|121
|0,551
|7,0
|8
|Атланта Хоукс
|78
|41
|37
|8878-8767
|119
|0,526
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|78
|40
|38
|8957-8951
|118
|0,513
|10,0
|10
|Бруклин Нетс
|78
|40
|38
|8778-8758
|118
|0,513
|10,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|77
|34
|43
|8370-8570
|111
|0,442
|15,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|78
|34
|44
|8296-8357
|112
|0,436
|16,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|78
|25
|53
|8655-8906
|103
|0,321
|25,0
|14
|Детройт Пистонс
|78
|22
|56
|8155-8732
|100
|0,282
|28,0
|15
|Орландо Мэджик
|78
|20
|58
|8113-8731
|98
|0,256
|30,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|77
|62
|15
|8870-8240
|139
|0,805
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|78
|55
|23
|9005-8518
|133
|0,705
|7,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|78
|49
|29
|8637-8245
|127
|0,628
|13,5
|4
|Даллас Маверикс
|78
|48
|30
|8351-8164
|126
|0,615
|14,5
|5
|Юта Джаз
|78
|46
|32
|8842-8414
|124
|0,590
|16,5
|6
|Денвер Наггетс
|78
|46
|32
|8754-8565
|124
|0,590
|16,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|78
|44
|34
|9007-8782
|122
|0,564
|18,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|78
|38
|40
|8403-8493
|116
|0,487
|24,5
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|77
|34
|43
|8391-8452
|111
|0,442
|28,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|77
|32
|45
|8715-8723
|109
|0,416
|30,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|77
|31
|46
|8586-8822
|108
|0,403
|31,0
|12
|Сакраменто Кингз
|78
|29
|49
|8632-9035
|107
|0,372
|33,5
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|77
|27
|50
|8273-8862
|104
|0,351
|35,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|77
|22
|55
|8001-8585
|99
|0,286
|40,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|78
|20
|58
|8531-9188
|98
|0,256
|42,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|78
|48
|30
|8643-8134
|126
|0,615
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|77
|47
|30
|8407-8226
|124
|0,610
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|77
|45
|32
|8413-8226
|122
|0,584
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|78
|40
|38
|8778-8758
|118
|0,513
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|78
|34
|44
|8296-8357
|112
|0,436
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|77
|48
|29
|8858-8616
|125
|0,623
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|78
|45
|33
|8711-8687
|123
|0,577
|3,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|78
|43
|35
|8376-8200
|121
|0,551
|5,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|78
|25
|53
|8655-8906
|103
|0,321
|23,5
|5
|Детройт Пистонс
|78
|22
|56
|8155-8732
|100
|0,282
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|78
|50
|28
|8540-8199
|128
|0,641
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|78
|41
|37
|8878-8767
|119
|0,526
|9,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|78
|40
|38
|8957-8951
|118
|0,513
|10,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|77
|34
|43
|8370-8570
|111
|0,442
|15,5
|5
|Орландо Мэджик
|78
|20
|58
|8113-8731
|98
|0,256
|30,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|78
|46
|32
|8842-8414
|124
|0,590
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|78
|46
|32
|8754-8565
|124
|0,590
|0,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|78
|44
|34
|9007-8782
|122
|0,564
|2,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|77
|27
|50
|8273-8862
|104
|0,351
|18,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|77
|22
|55
|8001-8585
|99
|0,286
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|77
|62
|15
|8870-8240
|139
|0,805
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|78
|49
|29
|8637-8245
|127
|0,628
|13,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|78
|38
|40
|8403-8493
|116
|0,487
|24,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|77
|31
|46
|8586-8822
|108
|0,403
|31,0
|5
|Сакраменто Кингз
|78
|29
|49
|8632-9035
|107
|0,372
|33,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|78
|55
|23
|9005-8518
|133
|0,705
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|78
|48
|30
|8351-8164
|126
|0,615
|7,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|77
|34
|43
|8391-8452
|111
|0,442
|20,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|77
|32
|45
|8715-8723
|109
|0,416
|22,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|78
|20
|58
|8531-9188
|98
|0,256
|35,0