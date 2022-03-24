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Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 04.04.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
04 апреля 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 04 Апреля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАСтив Керр
История личных встреч
04.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз126 : 114Сакраменто Кингз
21.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз113 : 98Сакраменто Кингз
25.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз107 : 119Голден Стэйт Уорриорз
26.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз117 : 113Сакраменто Кингз
26.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз141 : 119Голден Стэйт Уорриорз
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз137 : 106Сакраменто Кингз
26.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз94 : 112Сакраменто Кингз
07.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз111 : 98Голден Стэйт Уорриорз
16.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз79 : 100Сакраменто Кингз
22.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз125 : 123Сакраменто Кингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7762158870-82401390,8050,0
2 Мемфис Гриззлиз7855239005-85181330,7057,5
3 Майами Хит7850288540-81991280,64112,5
4 Голден Стэйт Уорриорз7849298637-82451270,62813,5
5 Милуоки Бакс7748298858-86161250,62314,0
6 Даллас Маверикс7848308351-81641260,61514,5
7 Бостон Селтикс7848308643-81341260,61514,5
8 Филадельфия Сиксерс7747308407-82261240,61015,0
9 Юта Джаз7846328842-84141240,59016,5
10 Денвер Наггетс7846328754-85651240,59016,5
11 Торонто Рэпторс7745328413-82261220,58417,0
12 Чикаго Буллз7845338711-86871230,57717,5
13 Миннесота Тимбервулвз7844349007-87821220,56418,5
14 Кливленд Кавальерс7843358376-82001210,55119,5
15 Атланта Хоукс7841378878-87671190,52621,5
16 Шарлотт Хорнетс7840388957-89511180,51322,5
17 Бруклин Нетс7840388778-87581180,51322,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7838408403-84931160,48724,5
19 Вашингтон Уизардс7734438370-85701110,44228,0
20 Нью-Орлеан Пеликанс7734438391-84521110,44228,0
21 Нью-Йорк Никс7834448296-83571120,43628,5
22 Сан-Антонио Спёрс7732458715-87231090,41630,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс7731468586-88221080,40331,0
24 Сакраменто Кингз7829498632-90351070,37233,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7727508273-88621040,35135,0
26 Индиана Пэйсерс7825538655-89061030,32137,5
27 Оклахома-Сити Тандер7722558001-8585990,28640,0
28 Детройт Пистонс7822568155-87321000,28240,5
29 Орландо Мэджик7820588113-8731980,25642,5
30 Хьюстон Рокетс7820588531-9188980,25642,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7850288540-81991280,6410,0
2 Милуоки Бакс7748298858-86161250,6231,5
3 Бостон Селтикс7848308643-81341260,6152,0
4 Филадельфия Сиксерс7747308407-82261240,6102,5
5 Торонто Рэпторс7745328413-82261220,5844,5
6 Чикаго Буллз7845338711-86871230,5775,0
7 Кливленд Кавальерс7843358376-82001210,5517,0
8 Атланта Хоукс7841378878-87671190,5269,0
9 Шарлотт Хорнетс7840388957-89511180,51310,0
10 Бруклин Нетс7840388778-87581180,51310,0
11 Вашингтон Уизардс7734438370-85701110,44215,5
12 Нью-Йорк Никс7834448296-83571120,43616,0
13 Индиана Пэйсерс7825538655-89061030,32125,0
14 Детройт Пистонс7822568155-87321000,28228,0
15 Орландо Мэджик7820588113-8731980,25630,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7762158870-82401390,8050,0
2 Мемфис Гриззлиз7855239005-85181330,7057,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7849298637-82451270,62813,5
4 Даллас Маверикс7848308351-81641260,61514,5
5 Юта Джаз7846328842-84141240,59016,5
6 Денвер Наггетс7846328754-85651240,59016,5
7 Миннесота Тимбервулвз7844349007-87821220,56418,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7838408403-84931160,48724,5
9 Нью-Орлеан Пеликанс7734438391-84521110,44228,0
10 Сан-Антонио Спёрс7732458715-87231090,41630,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс7731468586-88221080,40331,0
12 Сакраменто Кингз7829498632-90351070,37233,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7727508273-88621040,35135,0
14 Оклахома-Сити Тандер7722558001-8585990,28640,0
15 Хьюстон Рокетс7820588531-9188980,25642,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7848308643-81341260,6150,0
2 Филадельфия Сиксерс7747308407-82261240,6100,5
3 Торонто Рэпторс7745328413-82261220,5842,5
4 Бруклин Нетс7840388778-87581180,5138,0
5 Нью-Йорк Никс7834448296-83571120,43614,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7748298858-86161250,6230,0
2 Чикаго Буллз7845338711-86871230,5773,5
3 Кливленд Кавальерс7843358376-82001210,5515,5
4 Индиана Пэйсерс7825538655-89061030,32123,5
5 Детройт Пистонс7822568155-87321000,28226,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7850288540-81991280,6410,0
2 Атланта Хоукс7841378878-87671190,5269,0
3 Шарлотт Хорнетс7840388957-89511180,51310,0
4 Вашингтон Уизардс7734438370-85701110,44215,5
5 Орландо Мэджик7820588113-8731980,25630,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7846328842-84141240,5900,0
2 Денвер Наггетс7846328754-85651240,5900,0
3 Миннесота Тимбервулвз7844349007-87821220,5642,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7727508273-88621040,35118,5
5 Оклахома-Сити Тандер7722558001-8585990,28623,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7762158870-82401390,8050,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7849298637-82451270,62813,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7838408403-84931160,48724,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс7731468586-88221080,40331,0
5 Сакраменто Кингз7829498632-90351070,37233,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7855239005-85181330,7050,0
2 Даллас Маверикс7848308351-81641260,6157,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7734438391-84521110,44220,5
4 Сан-Антонио Спёрс7732458715-87231090,41622,5
5 Хьюстон Рокетс7820588531-9188980,25635,0

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