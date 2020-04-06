Бёрнли - Эвертон 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
06 апреля 2022, среда. 21:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Эвертон, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Ник Поуп
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|5
|зщ
|Джеймс Тарковски
|22
|зщ
|Нэйтан Коллинз
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|
72'
|8
|пз
|Джош Браунхилл
|18
|пз
|Эшли Вествуд
|17
|пз
|Аарон Леннон
|
85'
|20
|нп
|Максвелл Корне
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|
80'
|19
|нп
|Джей Родригес
|2
|зщ
|Мэттью Лоутон
|
72'
|27
|нп
|Матей Выдра
|
80'
|11
|нп
|Дуайт Макнил
|
85'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|22
|зщ
|Бен Годфри
|2
|зщ
|Джонджо Кенни
|4
|зщ
|Мэйсон Холгейт
|
87'
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Ришарлисон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|24
|нп
|Энтони Гордон
|
73'
|11
|пз
|Демарай Грей
|
73'
|33
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|
87'
Запасные
|13
|вр
|Уэйн Хеннесси
|28
|зщ
|Кевин Лонг
|37
|зщ
|Бобби Томас
|4
|пз
|Джек Корк
|16
|пз
|Дэйл Стивенс
|10
|нп
|Эшли Барнс
|15
|вр
|Асмир Бегович
|23
|зщ
|Шеймус Коулман
|64
|зщ
|Рис Уэлч
|36
|пз
|Деле Алли
|8
|пз
|Фабиан Делф
|34
|пз
|Анвар Эль-Гази
|60
|пз
|Айзек Прайс
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
|13.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 2
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 1
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|1 : 0
|03.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|2 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 5
|03.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|01.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 1
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|81,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|67,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|60,0
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|62,1
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|54,8
|7
|Манчестер Юнайтед
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|56,7
|8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|52,7
|9
|Кристал Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|41,1
|10
|Лестер Сити
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|44,0
|11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|40,0
|12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|40,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|37,8
|14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|35,5
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|34,4
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|32,3
|17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|27,6
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|20,0