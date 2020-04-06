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Бёрнли - Эвертон 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
06 апреля 2022, среда. 21:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
Бёрнли Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Эвертон, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Эвертон
Ливерпуль
1 Англия вр Ник Поуп
3 Англия зщ Чарли Тейлор
5 Англия зщ Джеймс Тарковски
22 Ирландия зщ Нэйтан Коллинз
14 Уэльс зщ Коннор Робертс
72'
8 Англия пз Джош Браунхилл
18 Англия пз Эшли Вествуд
17 Англия пз Аарон Леннон
85'
20 Кот-д'Ивуар нп Максвелл Корне
9 Нидерланды нп Ваут Вегорст
80'
19 Англия нп Джей Родригес
2 Англия зщ Мэттью Лоутон
72'
27 Чехия нп Матей Выдра
80'
11 Англия нп Дуайт Макнил
85'
1 Англия вр Джордан Пикфорд
19 Украина зщ Виталий Миколенко
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
22 Англия зщ Бен Годфри
2 Англия зщ Джонджо Кенни
4 Англия зщ Мэйсон Холгейт
87'
16 Франция пз Абдулайе Дукуре
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Бразилия нп Ришарлисон
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
24 Англия нп Энтони Гордон
73'
11 Англия пз Демарай Грей
73'
33 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
87'
Запасные
13 Уэльс вр Уэйн Хеннесси
28 Ирландия зщ Кевин Лонг
37 Англия зщ Бобби Томас
4 Англия пз Джек Корк
16 Англия пз Дэйл Стивенс
10 Австрия нп Эшли Барнс
15 Босния и Герцеговина вр Асмир Бегович
23 Ирландия зщ Шеймус Коулман
64 Англия зщ Рис Уэлч
36 Англия пз Деле Алли
8 Англия пз Фабиан Делф
34 Нидерланды пз Анвар Эль-Гази
60 Северная Ирландия пз Айзек Прайс
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
13.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Эвертон3 : 1Бёрнли
13.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Эвертон1 : 2Бёрнли
05.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Бёрнли1 : 1Эвертон
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон1 : 0Бёрнли
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Бёрнли1 : 0Эвертон
03.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон2 : 0Бёрнли
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Бёрнли1 : 5Эвертон
03.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Бёрнли2 : 1Эвертон
01.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон0 : 1Бёрнли
15.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон3 : 1Бёрнли
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити30234370-187381,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль30226277-207280,0
3
Лига чемпионов
Челси29178458-235967,8
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур301731052-375460,0
5
Лига Европы
Арсенал29173944-345462,1
6 Вест Хэм Юнайтед311561051-405154,8
7 Манчестер Юнайтед30149749-415156,7
8 Вулверхэмптон311541233-274952,7
9 Кристал Пэлас30813942-383741,1
10 Лестер Сити281071143-473744,0
11 Астон Вилла301131642-423640,0
12 Саутгемптон308121037-463640,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион307131026-363437,8
14 Брентфорд31961637-483335,5
15 Ньюкасл Юнайтед307101333-543134,4
16 Лидс Юнайтед31791535-683032,3
17 Эвертон29741832-522528,7
18
Зона вылета
Бёрнли294121325-422427,6
19
Зона вылета
Уотфорд30642029-572224,4
20
Зона вылета
Норвич Сити30462018-631820,0

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