Аугсбург - Майнц 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
06 апреля 2022, среда. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Рафал Гикевич
|4
|зщ
|Рис Оксфорд
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|2
|зщ
|Роберт Гумни
|22
|зщ
|Иагу Бордуши
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|
54'
|30
|пз
|Никлас Дорш
|10
|пз
|Арне Майер
|
54'
|20
|пз
|Даниэль Калиджиури
|
88'
|28
|пз
|Андре Хан
|
88'
|7
|нп
|Флориан Нидерлехнер
|
71'
|16
|пз
|Рубен Варгас
|
54'
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|
54'
|18
|нп
|Рикардо Пепи
|
71'
|32
|зщ
|Рафаэль Фрамбергер
|
88'
|14
|пз
|Ян Моравек
|
88'
|27
|вр
|Робин Центнер
|19
|зщ
|Мусса Ньякат
|42
|зщ
|Александер Хак
|
78'
|16
|зщ
|Штефан Белл
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|30
|зщ
|Сильван Видмер
|5
|пз
|Жан-Поль Бутьюс
|31
|пз
|Доминик Кор
|
62'
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|
52'
|9
|нп
|Карим Онисиво
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|
77'
|6
|пз
|Антон Стах
|
52'
|22
|пз
|Кевин Штёгер
|
62'
|11
|нп
|Маркус Ингвартсен
|
77'
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|
78'
Запасные
|40
|вр
|Томаш Коубек
|26
|зщ
|Фредерик Винтер
|27
|нп
|Альфред Финнбогасон
|21
|нп
|Анди Зачири
|1
|вр
|Финн Дамен
|18
|зщ
|Даниэль Брозински
|23
|зщ
|Андерсон-Ленда Лукоки
|34
|зщ
|Давид Немет
|26
|пз
|Пауль Небель
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Бо Свенссон
История личных встреч
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|4 : 1
|28.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|0 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|3 : 1
|14.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 1
|07.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|2 : 1
|03.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|3 : 0
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|3 : 2 ДВ
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 1
|22.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 0
|02.12.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|78,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|68-42
|57
|67,9
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|60,7
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|57,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|53,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|52,4
|7
|Унион
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|48,8
|8
|Кёльн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|47,6
|9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|46,4
|10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|45,2
|11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|41,7
|12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|40,5
|13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|38,1
|14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|36,9
|15
|Штутгарт
|28
|6
|9
|13
|36-51
|27
|32,1
| 16
Стыковая зона
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|31,0
| 17
Зона вылета
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|31,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
|19,0