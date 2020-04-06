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Аугсбург - Майнц 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
06 апреля 2022, среда. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 26-й тур
Аугсбург Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
1 Польша вр Рафал Гикевич
4 Англия зщ Рис Оксфорд
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеу
2 Польша зщ Роберт Гумни
22 Бразилия зщ Иагу Бордуши
3 Дания зщ Мадс Педерсен
54'
30 Германия пз Никлас Дорш
10 Германия пз Арне Майер
54'
20 Италия пз Даниэль Калиджиури
88'
28 Германия пз Андре Хан
88'
7 Германия нп Флориан Нидерлехнер
71'
16 Швейцария пз Рубен Варгас
54'
8 Эквадор пз Карлос Груэсо
54'
18 США нп Рикардо Пепи
71'
32 Германия зщ Рафаэль Фрамбергер
88'
14 Чехия пз Ян Моравек
88'
27 Германия вр Робин Центнер
19 Франция зщ Мусса Ньякат
42 Германия зщ Александер Хак
78'
16 Германия зщ Штефан Белл
3 Испания зщ Аарон Кариколь
30 Швейцария зщ Сильван Видмер
5 Нидерланды пз Жан-Поль Бутьюс
31 Германия пз Доминик Кор
62'
7 Южная Корея пз Ли Джэ Сон
52'
9 Австрия нп Карим Онисиво
29 Германия нп Жонатан Буркардт
77'
6 Германия пз Антон Стах
52'
22 Австрия пз Кевин Штёгер
62'
11 Дания нп Маркус Ингвартсен
77'
8 Люксембург пз Леандро Баррейро
78'
Запасные
40 Чехия вр Томаш Коубек
26 Дания зщ Фредерик Винтер
27 Исландия нп Альфред Финнбогасон
21 Швейцария нп Анди Зачири
1 Германия вр Финн Дамен
18 Германия зщ Даниэль Брозински
23 Германия зщ Андерсон-Ленда Лукоки
34 Австрия зщ Давид Немет
26 Германия пз Пауль Небель
Главные тренеры
Германия Маркус Вайнцирль
Дания Бо Свенссон
История личных встреч
22.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург3 : 1Майнц
14.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц0 : 1Аугсбург
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Аугсбург2 : 1Майнц
03.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Аугсбург3 : 0Майнц
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Аугсбург3 : 2 ДВМайнц
15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц2 : 1Аугсбург
22.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург2 : 0Майнц
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Майнц1 : 3Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28213485-296678,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28183768-425767,9
3
Лига чемпионов
Байер28156768-425160,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28146861-314857,1
5
Лига Европы
Фрайбург28129744-334553,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм281351050-424452,4
7 Унион28118934-384148,8
8 Кёльн281010838-414047,6
9 Айнтрахт Ф28109939-383946,4
10 Майнц281151241-333845,2
11 Бохум281051330-403541,7
12 Боруссия М28971239-523440,5
13 Аугсбург28881234-453238,1
14 Вольфсбург28941529-453136,9
15 Штутгарт28691336-512732,1
16
Стыковая зона
Арминия285111223-392631,0
17
Зона вылета
Герта28751630-622631,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт28371824-701619,0

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