Мидлсбро - Фулхэм 06 Апреля прямая трансляция
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
06 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Фулхэм, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Джо Ламли
|2
|зщ
|Анферни Дейкстел
|3
|зщ
|Нил Тейлор
|
56'
|14
|зщ
|Ли Пелтье
|
60'
|17
|пз
|Патрик Макнейр
|6
|пз
|Даэл Фрай
|7
|пз
|Маркус Таверньер
|16
|пз
|Джонатан Хаусон
|25
|пз
|Мэтти Крукс
|
77'
|18
|пз
|Данкан Уотмор
|11
|нп
|Андраж Шпорар
|27
|зщ
|Марк Бола
|
56'
|48
|пз
|Райли Макгри
|
60'
|37
|нп
|Josh Coburn
|
77'
|1
|вр
|Марек Родак
|23
|зщ
|Джо Брайан
|
82'
|13
|зщ
|Тим Рим
|16
|зщ
|Олуватосин Адарабиойо
|2
|зщ
|Кенни Тете
|12
|пз
|Натаниэл Чалоба
|
64'
|6
|пз
|Харрисон Рид
|28
|пз
|Фабиу Карвалью
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|14
|нп
|Бобби Рид
|
64'
|9
|нп
|Александр Митрович
|7
|пз
|Нескенс Кебано
|
64'
|25
|пз
|Джошуа Онома
|
64'
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|
82'
Запасные
|28
|вр
|Люк Дэниэлс
|22
|зщ
|Сулейман Бамба
|47
|нп
|Фоларин Балогун
|26
|нп
|Аарон Коннолли
|21
|вр
|Пауло Гассанига
|3
|зщ
|Майкл Гектор
|24
|пз
|Жан Сери
|19
|нп
|Родриго Мунис
Главные тренеры
|Крис Уилдер
|Марку Силва
История личных встреч
|08.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|1 : 1
|17.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|1 : 0
|26.10.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 14
|0 : 0
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|0 : 1
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 1
|24.08.2016
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|27.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|0 : 2
|17.10.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|0 : 0
|25.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|4 : 3
|04.10.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 11
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|39
|83
| 2
Повышение
|Борнмут
|37
|72
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|40
|66
| 4
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|40
|65
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|40
|64
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|39
|62
|7
|Блэкберн Роверс
|40
|62
|8
|Ноттингем Форест
|37
|61
|9
|Куинз Парк Рейнджерс
|40
|59
|10
|Миллуолл
|40
|58
|11
|Ковентри Сити
|39
|56
|12
|Вест Бромвич Альбион
|39
|54
|13
|Престон Норт Энд
|40
|54
|14
|Суонси Сити
|39
|54
|15
|Сток Сити
|40
|52
|16
|Блэкпул
|39
|52
|17
|Кардифф Сити
|39
|46
|18
|Бирмингем Сити
|40
|45
|19
|Бристоль Сити
|40
|44
|20
|Халл Сити
|40
|41
|21
|Рединг
|40
|37
| 22
Зона вылета
|Барнсли
|39
|29
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|40
|28
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|40
|27