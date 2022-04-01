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Мидлсбро - Фулхэм 06 Апреля прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
06 апреля 2022, среда. 21:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур
Главный судья: Джеймс Линингтон (Ньюпорт, Англия);
Мидлсбро Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Фулхэм, которое состоится 06 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Фулхэм
Лондон
1 Англия вр Джо Ламли
2 Нидерланды зщ Анферни Дейкстел
3 Уэльс зщ Нил Тейлор
56'
14 Англия зщ Ли Пелтье
60'
17 Северная Ирландия пз Патрик Макнейр
6 Англия пз Даэл Фрай
7 Англия пз Маркус Таверньер
16 Англия пз Джонатан Хаусон
25 Англия пз Мэтти Крукс
77'
18 Англия пз Данкан Уотмор
11 Словения нп Андраж Шпорар
27 Англия зщ Марк Бола
56'
48 Австралия пз Райли Макгри
60'
37 Англия нп Josh Coburn
77'
1 Словакия вр Марек Родак
23 Англия зщ Джо Брайан
82'
13 США зщ Тим Рим
16 Англия зщ Олуватосин Адарабиойо
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
12 Англия пз Натаниэл Чалоба
64'
6 Англия пз Харрисон Рид
28 Англия пз Фабиу Карвалью
8 Уэльс пз Гарри Уилсон
14 Ямайка нп Бобби Рид
64'
9 Сербия нп Александр Митрович
7 ДР Конго пз Нескенс Кебано
64'
25 Англия пз Джошуа Онома
64'
33 США зщ Энтони Робинсон
82'
Запасные
28 Англия вр Люк Дэниэлс
22 Кот-д'Ивуар зщ Сулейман Бамба
47 Англия нп Фоларин Балогун
26 Ирландия нп Аарон Коннолли
21 Аргентина вр Пауло Гассанига
3 Ямайка зщ Майкл Гектор
24 Кот-д'Ивуар пз Жан Сери
19 Бразилия нп Родриго Мунис
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Португалия Марку Силва
История личных встреч
08.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Фулхэм1 : 1Мидлсбро
17.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Фулхэм1 : 0Мидлсбро
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Мидлсбро0 : 0Фулхэм
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Мидлсбро0 : 1Фулхэм
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Фулхэм1 : 1Мидлсбро
24.08.2016 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Фулхэм2 : 1 ДВМидлсбро
27.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Фулхэм0 : 2Мидлсбро
17.10.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Мидлсбро0 : 0Фулхэм
25.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Фулхэм4 : 3Мидлсбро
04.10.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Мидлсбро2 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм39 83
2
Повышение
Борнмут37 72
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун40 66
4
Плей-офф за повышение
Лутон Таун40 65
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед40 64
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро39 62
7 Блэкберн Роверс40 62
8 Ноттингем Форест37 61
9 Куинз Парк Рейнджерс40 59
10 Миллуолл40 58
11 Ковентри Сити39 56
12 Вест Бромвич Альбион39 54
13 Престон Норт Энд40 54
14 Суонси Сити39 54
15 Сток Сити40 52
16 Блэкпул39 52
17 Кардифф Сити39 46
18 Бирмингем Сити40 45
19 Бристоль Сити40 44
20 Халл Сити40 41
21 Рединг40 37
22
Зона вылета
Барнсли39 29
23
Зона вылета
Дерби Каунти40 28
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед40 27

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