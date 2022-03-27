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Детройт Пистонс - Даллас Маверикс прямая трансляция 07.04.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
07 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Даллас Маверикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Даллас Маверикс, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс
Даллас
Очки
2СШАлёгКейд Каннингем
25
5СШАзащФрэнк Джексон
9
6СШАзащХамиду Диалло
0
7СШАразКиллиан Хейз
11
8Braxton Key
14
9СШАфорДжерами Грант
0
12СШАфорАйзея Ливерс
7
13КанадаценКелли Олиник
0
17СШАзащРодни Макгрудер
0
18КанадазащКори Джозеф
0
20СШАразКарсен Эдвардс
0
24СШАфорДжаморко Пикетт
10
28СШАценАйзея Стюарт
19
35СШАфорМарвин Багли III
0
38СШАзащСабен Ли
11
41СШАлёгСаддик Бей
7
55СШАценЛука Гарза
0
Очки
0СШАзащСтерлинг Браун
0
1СШАлёгТео Пинсон
2
3СШАзащТрэй Бёрк
0
5СШАMoses Wright
0
7КанадафорДуайт Пауэлл
9
8АвстралиязащДжош Грин
12
10СШАлёгДориан Финни-Смит
13
11СШАзащТим Хардуэй-младший
0
13СШАзащДжейлен Брансон
24
20СШАзащБрэндон Найт
0
21ФранциязащФранк Нтиликина
2
25СШАлёгРеджи Баллок
9
26СШАразСпенсер Динвидди
13
32СШАфорМаркис Крисс
12
42ГерманияфорМаксимилиан Клебер
0
44ЛатвиялёгДавис Бертанс
9
51СербияценБобан Марьянович
0
77СловениязащЛука Дончич
26
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
09.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс116 : 86Детройт Пистонс
30.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс105 : 115Даллас Маверикс
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс127 : 117Детройт Пистонс
13.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс111 : 122Даллас Маверикс
01.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс93 : 89Даллас Маверикс
26.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс106 : 101Детройт Пистонс
07.04.2018 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс113 : 106 ОТДаллас Маверикс
21.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс110 : 93Детройт Пистонс
16.02.2017 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс98 : 91Даллас Маверикс
15.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс85 : 95Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6968,0
3 Майами Хит8052288798-84231320,65011,5
4 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
5 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,5
6 Бостон Селтикс7949308787-82361280,62014,0
7 Милуоки Бакс7949309097-88401280,62014,0
8 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,62014,0
9 Юта Джаз7947328963-85291260,59516,0
10 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,5
11 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,58217,0
12 Чикаго Буллз7945348817-88141240,57018,0
13 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,5
14 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,53820,5
15 Бруклин Нетс7941388896-88631200,51922,0
16 Атланта Хоукс7941388986-88851200,51922,0
17 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50623,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
19 Нью-Йорк Никс7935448414-84451140,44328,0
20 Вашингтон Уизардс7935448604-88281140,44328,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44328,0
22 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43029,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34236,0
26 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31338,5
27 Оклахома-Сити Тандер7924558216-87751030,30439,0
28 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28840,5
29 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26342,5
30 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Бостон Селтикс7949308787-82361280,6202,5
3 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6202,5
4 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6202,5
5 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5825,5
6 Чикаго Буллз7945348817-88141240,5706,5
7 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5389,0
8 Бруклин Нетс7941388896-88631200,51910,5
9 Атланта Хоукс7941388986-88851200,51910,5
10 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
11 Нью-Йорк Никс7935448414-84451140,44316,5
12 Вашингтон Уизардс7935448604-88281140,44316,5
13 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31327,0
14 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28829,0
15 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6968,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
4 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,5
5 Юта Джаз7947328963-85291260,59516,0
6 Денвер Наггетс8047338980-87991270,58816,5
7 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,56318,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44328,0
10 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43029,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34236,0
14 Оклахома-Сити Тандер7924558216-87751030,30439,0
15 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7949308787-82361280,6200,0
2 Филадельфия Сиксерс7949308650-84561280,6200,0
3 Торонто Рэпторс7946338640-84481250,5823,0
4 Бруклин Нетс7941388896-88631200,5198,0
5 Нью-Йорк Никс7935448414-84451140,44314,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7949309097-88401280,6200,0
2 Чикаго Буллз7945348817-88141240,5704,0
3 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5386,5
4 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31324,5
5 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28826,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Атланта Хоукс7941388986-88851200,51910,5
3 Шарлотт Хорнетс7940399072-90951190,50611,5
4 Вашингтон Уизардс7935448604-88281140,44316,5
5 Орландо Мэджик8021598321-89641010,26331,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7947328963-85291260,5950,0
2 Денвер Наггетс8047338980-87991270,5880,5
3 Миннесота Тимбервулвз8045359260-90461250,5632,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7927528459-90731060,34220,0
5 Оклахома-Сити Тандер7924558216-87751030,30423,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7963169087-84671420,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7950298746-83351290,63313,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7939408522-85931180,49424,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7931488814-90721100,39232,0
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7955249120-86391340,6960,0
2 Даллас Маверикс8050308600-83891300,6255,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7935448614-86801140,44320,0
4 Сан-Антонио Спёрс7934458944-89121130,43021,0
5 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25035,5

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