Детройт Пистонс - Даллас Маверикс прямая трансляция 07.04.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
07 апреля 2022, четверг. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Даллас Маверикс, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс
Даллас
|Очки
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
25
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
9
|6
|защ
|Хамиду Диалло
0
|7
|раз
|Киллиан Хейз
11
|8
|Braxton Key
14
|9
|фор
|Джерами Грант
0
|12
|фор
|Айзея Ливерс
7
|13
|цен
|Келли Олиник
0
|17
|защ
|Родни Макгрудер
0
|18
|защ
|Кори Джозеф
0
|20
|раз
|Карсен Эдвардс
0
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
10
|28
|цен
|Айзея Стюарт
19
|35
|фор
|Марвин Багли III
0
|38
|защ
|Сабен Ли
11
|41
|лёг
|Саддик Бей
7
|55
|цен
|Лука Гарза
0
|Очки
|0
|защ
|Стерлинг Браун
0
|1
|лёг
|Тео Пинсон
2
|3
|защ
|Трэй Бёрк
0
|5
|Moses Wright
0
|7
|фор
|Дуайт Пауэлл
9
|8
|защ
|Джош Грин
12
|10
|лёг
|Дориан Финни-Смит
13
|11
|защ
|Тим Хардуэй-младший
0
|13
|защ
|Джейлен Брансон
24
|20
|защ
|Брэндон Найт
0
|21
|защ
|Франк Нтиликина
2
|25
|лёг
|Реджи Баллок
9
|26
|раз
|Спенсер Динвидди
13
|32
|фор
|Маркис Крисс
12
|42
|фор
|Максимилиан Клебер
0
|44
|лёг
|Давис Бертанс
9
|51
|цен
|Бобан Марьянович
0
|77
|защ
|Лука Дончич
26
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|09.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 86
|30.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 115
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 117
|13.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 122
|01.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 89
|26.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|07.04.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 106 ОТ
|21.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 93
|16.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 91
|15.12.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|85 : 95
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|8,0
|3
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|11,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|5
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,5
|6
|Бостон Селтикс
|79
|49
|30
|8787-8236
|128
|0,620
|14,0
|7
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|14,0
|8
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|14,0
|9
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|16,0
|10
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|16,5
|11
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|17,0
|12
|Чикаго Буллз
|79
|45
|34
|8817-8814
|124
|0,570
|18,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|18,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|20,5
|15
|Бруклин Нетс
|79
|41
|38
|8896-8863
|120
|0,519
|22,0
|16
|Атланта Хоукс
|79
|41
|38
|8986-8885
|120
|0,519
|22,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|79
|35
|44
|8414-8445
|114
|0,443
|28,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|79
|35
|44
|8604-8828
|114
|0,443
|28,0
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|28,0
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|29,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|36,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|38,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|39,0
|28
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|40,5
|29
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|79
|49
|30
|8787-8236
|128
|0,620
|2,5
|3
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|2,5
|4
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|2,5
|5
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|5,5
|6
|Чикаго Буллз
|79
|45
|34
|8817-8814
|124
|0,570
|6,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|9,0
|8
|Бруклин Нетс
|79
|41
|38
|8896-8863
|120
|0,519
|10,5
|9
|Атланта Хоукс
|79
|41
|38
|8986-8885
|120
|0,519
|10,5
|10
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|11,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|79
|35
|44
|8414-8445
|114
|0,443
|16,5
|12
|Вашингтон Уизардс
|79
|35
|44
|8604-8828
|114
|0,443
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|27,0
|14
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|29,0
|15
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|31,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|4
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,5
|5
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|16,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|18,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|28,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|29,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|36,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|39,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|79
|49
|30
|8787-8236
|128
|0,620
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|79
|49
|30
|8650-8456
|128
|0,620
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|79
|46
|33
|8640-8448
|125
|0,582
|3,0
|4
|Бруклин Нетс
|79
|41
|38
|8896-8863
|120
|0,519
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|79
|35
|44
|8414-8445
|114
|0,443
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|79
|49
|30
|9097-8840
|128
|0,620
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|79
|45
|34
|8817-8814
|124
|0,570
|4,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|6,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|24,5
|5
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|79
|41
|38
|8986-8885
|120
|0,519
|10,5
|3
|Шарлотт Хорнетс
|79
|40
|39
|9072-9095
|119
|0,506
|11,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|79
|35
|44
|8604-8828
|114
|0,443
|16,5
|5
|Орландо Мэджик
|80
|21
|59
|8321-8964
|101
|0,263
|31,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|79
|47
|32
|8963-8529
|126
|0,595
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|80
|47
|33
|8980-8799
|127
|0,588
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|80
|45
|35
|9260-9046
|125
|0,563
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|79
|27
|52
|8459-9073
|106
|0,342
|20,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|79
|24
|55
|8216-8775
|103
|0,304
|23,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|79
|63
|16
|9087-8467
|142
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|79
|50
|29
|8746-8335
|129
|0,633
|13,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|79
|39
|40
|8522-8593
|118
|0,494
|24,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|79
|31
|48
|8814-9072
|110
|0,392
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|79
|55
|24
|9120-8639
|134
|0,696
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|79
|35
|44
|8614-8680
|114
|0,443
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|79
|34
|45
|8944-8912
|113
|0,430
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|35,5