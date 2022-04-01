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Барселона - Маккаби Тель-Авив прямая трансляция 07.04.2022

Стадион: Палау Блауграна (Барселона, Испания), вместимость: 8250
07 апреля 2022, четверг. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
Барселона Маккаби Тель-Авив

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Маккаби Тель-Авив, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Палау Блауграна (Барселона, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
Литва Шарунас Ясикявичюс
Греция Яннис Сферопулос
История личных встреч
28.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 Маккаби Тель-Авив85 : 68Барселона
30.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Маккаби Тель-Авив99 : 94 ОТБарселона
18.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 15 Барселона67 : 68Маккаби Тель-Авив
14.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Маккаби Тель-Авив92 : 85Барселона
22.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Барселона96 : 73Маккаби Тель-Авив
17.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Маккаби Тель-Авив99 : 83Барселона
01.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Барселона74 : 58Маккаби Тель-Авив
08.02.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Маккаби Тель-Авив94 : 82Барселона
23.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Барселона89 : 67Маккаби Тель-Авив
30.03.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 29 Барселона76 : 71Маккаби Тель-Авив
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Баскония28 0.429
10 Альба26 0.423
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос26 0.308
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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