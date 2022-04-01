Барселона - Маккаби Тель-Авив прямая трансляция 07.04.2022
Стадион: Палау Блауграна (Барселона, Испания), вместимость: 8250
07 апреля 2022, четверг. 21:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Маккаби Тель-Авив, которое состоится 07 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Палау Блауграна (Барселона, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Главные тренеры
|Шарунас Ясикявичюс
|Яннис Сферопулос
История личных встреч
|28.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|85 : 68
|30.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|99 : 94 ОТ
|18.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 15
|67 : 68
|14.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|92 : 85
|22.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|96 : 73
|17.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|99 : 83
|01.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|74 : 58
|08.02.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|94 : 82
|23.11.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|89 : 67
|30.03.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 29
|76 : 71
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Баскония
|28
|0.429
|10
|Альба
|26
|0.423
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|26
|0.308
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000