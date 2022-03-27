Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс 08 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США), вместимость: 17799
08 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Аризона Койотс - Ванкувер Кэнакс, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хила Ривер-Арена (Глендейл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аризона Койотс
Глендейл
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Брюс Будро
История личных встреч
|09.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|05.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|22.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|26.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|06.04.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|12.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0
|08.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|70
|39
|5
|1
|2
|6
|17
|232-168
|98
|70,0
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|39
|4
|2
|1
|5
|19
|270-216
|96
|68,6
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|37
|4
|4
|3
|3
|20
|217-186
|96
|67,6
|6
|Калгари Флэймз
|70
|37
|3
|2
|1
|8
|19
|245-175
|93
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|32
|9
|2
|5
|2
|20
|233-202
|93
|66,4
|9
|Питтсбург Пингвинз
|71
|33
|5
|3
|6
|4
|20
|237-194
|92
|64,8
|10
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|11
|Сент-Луис Блюз
|70
|37
|1
|2
|3
|7
|20
|254-203
|90
|64,3
|12
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|32
|5
|4
|0
|5
|25
|251-226
|87
|61,3
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|29
|4
|5
|2
|8
|22
|230-205
|86
|61,4
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|29
|5
|4
|4
|6
|24
|207-205
|86
|59,7
|15
|Нэшвилл Предаторз
|69
|33
|5
|2
|2
|2
|25
|230-201
|84
|60,9
|16
|Даллас Старз
|69
|26
|10
|4
|2
|1
|26
|204-206
|83
|60,1
|17
|Вегас Голден Найтс
|72
|31
|4
|4
|1
|3
|29
|228-215
|82
|56,9
|18
|Ванкувер Кэнакс
|71
|27
|3
|3
|3
|7
|28
|203-203
|76
|53,5
|19
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|23
|6
|4
|2
|4
|32
|229-265
|72
|50,7
|22
|Анахайм Дакс
|72
|19
|5
|4
|5
|7
|32
|201-234
|68
|47,2
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|20
|7
|2
|2
|7
|31
|182-220
|67
|48,6
|24
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|25
|Баффало Сэйбрз
|71
|20
|3
|3
|3
|8
|34
|197-250
|63
|44,4
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|15
|5
|4
|2
|9
|35
|188-247
|59
|42,1
|27
|Оттава Сенаторз
|69
|22
|3
|1
|2
|4
|37
|187-224
|58
|42,0
|28
|Филадельфия Флайерз
|70
|17
|4
|1
|4
|7
|37
|181-250
|55
|39,3
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|16
|5
|3
|4
|2
|40
|214-261
|54
|38,6
|30
|Сиэтл Кракен
|70
|19
|1
|2
|1
|5
|42
|183-246
|50
|35,7
|31
|Аризона Койотс
|70
|16
|5
|1
|4
|1
|43
|177-254
|49
|35,0
|32
|Монреаль Канадиенс
|70
|13
|3
|3
|2
|9
|40
|181-268
|49
|35,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|70
|39
|5
|1
|2
|6
|17
|232-168
|98
|70,0
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|39
|4
|2
|1
|5
|19
|270-216
|96
|68,6
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|37
|4
|4
|3
|3
|20
|217-186
|96
|67,6
|5
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|32
|9
|2
|5
|2
|20
|233-202
|93
|66,4
|7
|Питтсбург Пингвинз
|71
|33
|5
|3
|6
|4
|20
|237-194
|92
|64,8
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|29
|4
|5
|2
|8
|22
|230-205
|86
|61,4
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|23
|6
|4
|2
|4
|32
|229-265
|72
|50,7
|11
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|71
|20
|3
|3
|3
|8
|34
|197-250
|63
|44,4
|13
|Оттава Сенаторз
|69
|22
|3
|1
|2
|4
|37
|187-224
|58
|42,0
|14
|Филадельфия Флайерз
|70
|17
|4
|1
|4
|7
|37
|181-250
|55
|39,3
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|16
|5
|3
|4
|2
|40
|214-261
|54
|38,6
|16
|Монреаль Канадиенс
|70
|13
|3
|3
|2
|9
|40
|181-268
|49
|35,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Калгари Флэймз
|70
|37
|3
|2
|1
|8
|19
|245-175
|93
|66,4
|3
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|4
|Сент-Луис Блюз
|70
|37
|1
|2
|3
|7
|20
|254-203
|90
|64,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|32
|5
|4
|0
|5
|25
|251-226
|87
|61,3
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|29
|5
|4
|4
|6
|24
|207-205
|86
|59,7
|7
|Нэшвилл Предаторз
|69
|33
|5
|2
|2
|2
|25
|230-201
|84
|60,9
|8
|Даллас Старз
|69
|26
|10
|4
|2
|1
|26
|204-206
|83
|60,1
|9
|Вегас Голден Найтс
|72
|31
|4
|4
|1
|3
|29
|228-215
|82
|56,9
|10
|Ванкувер Кэнакс
|71
|27
|3
|3
|3
|7
|28
|203-203
|76
|53,5
|11
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|12
|Анахайм Дакс
|72
|19
|5
|4
|5
|7
|32
|201-234
|68
|47,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|20
|7
|2
|2
|7
|31
|182-220
|67
|48,6
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|15
|5
|4
|2
|9
|35
|188-247
|59
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|70
|19
|1
|2
|1
|5
|42
|183-246
|50
|35,7
|16
|Аризона Койотс
|70
|16
|5
|1
|4
|1
|43
|177-254
|49
|35,0
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|70
|39
|5
|1
|2
|6
|17
|232-168
|98
|70,0
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|71
|37
|4
|4
|3
|3
|20
|217-186
|96
|67,6
|3
|Питтсбург Пингвинз
|71
|33
|5
|3
|6
|4
|20
|237-194
|92
|64,8
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|29
|4
|5
|2
|8
|22
|230-205
|86
|61,4
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|71
|23
|6
|4
|2
|4
|32
|229-265
|72
|50,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|70
|17
|4
|1
|4
|7
|37
|181-250
|55
|39,3
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|70
|16
|5
|3
|4
|2
|40
|214-261
|54
|38,6
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|70
|39
|4
|2
|1
|5
|19
|270-216
|96
|68,6
|3
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|32
|9
|2
|5
|2
|20
|233-202
|93
|66,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|71
|20
|3
|3
|3
|8
|34
|197-250
|63
|44,4
|7
|Оттава Сенаторз
|69
|22
|3
|1
|2
|4
|37
|187-224
|58
|42,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|70
|13
|3
|3
|2
|9
|40
|181-268
|49
|35,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|70
|37
|1
|2
|3
|7
|20
|254-203
|90
|64,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|69
|33
|5
|2
|2
|2
|25
|230-201
|84
|60,9
|5
|Даллас Старз
|69
|26
|10
|4
|2
|1
|26
|204-206
|83
|60,1
|6
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|70
|15
|5
|4
|2
|9
|35
|188-247
|59
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|70
|16
|5
|1
|4
|1
|43
|177-254
|49
|35,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|70
|37
|3
|2
|1
|8
|19
|245-175
|93
|66,4
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|71
|32
|5
|4
|0
|5
|25
|251-226
|87
|61,3
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|72
|29
|5
|4
|4
|6
|24
|207-205
|86
|59,7
|4
|Вегас Голден Найтс
|72
|31
|4
|4
|1
|3
|29
|228-215
|82
|56,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|71
|27
|3
|3
|3
|7
|28
|203-203
|76
|53,5
|6
|Анахайм Дакс
|72
|19
|5
|4
|5
|7
|32
|201-234
|68
|47,2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|69
|20
|7
|2
|2
|7
|31
|182-220
|67
|48,6
|8
|Сиэтл Кракен
|70
|19
|1
|2
|1
|5
|42
|183-246
|50
|35,7