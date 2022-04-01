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Црвена Звезда - Анадолу Эфес прямая трансляция 08.04.2022

Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
Црвена Звезда Анадолу Эфес

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Црвена Звезда - Анадолу Эфес, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Черногория Деян Радонич
Турция Эргин Атаман
История личных встреч
22.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Анадолу Эфес84 : 83Црвена Звезда
26.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Анадолу Эфес86 : 72Црвена Звезда
26.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Црвена Звезда64 : 75Анадолу Эфес
31.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Црвена Звезда78 : 85Анадолу Эфес
29.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Анадолу Эфес85 : 70Црвена Звезда
12.01.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Анадолу Эфес104 : 95Црвена Звезда
08.12.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 11 Црвена Звезда100 : 81Анадолу Эфес
03.02.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Црвена Звезда72 : 86Анадолу Эфес
24.11.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Анадолу Эфес100 : 79Црвена Звезда
26.02.2016 Евролига Группа E. Тур 8 Црвена Звезда91 : 82Анадолу Эфес
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона27 0.778
2
Плей-офф
Олимпиакос28 0.679
3
Плей-офф
Реал Мадрид27 0.667
4
Плей-офф
Олимпия Милан27 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес27 0.593
6
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив26 0.577
7
Плей-офф
Монако27 0.519
8
Плей-офф
Бавария27 0.481
9 Альба27 0.444
10 Баскония28 0.429
11 Црвена Звезда27 0.407
12 Фенербахче26 0.385
13 Панатинаикос27 0.296
14 АСВЕЛ27 0.296
15 Жальгирис28 0.286
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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