Црвена Звезда - Анадолу Эфес прямая трансляция 08.04.2022
Стадион: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия), вместимость: 25000
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Црвена Звезда - Анадолу Эфес, которое состоится 08 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 34-й тур, оно проводится на стадионе: Штарк-Арена - Комбанк-Арена (Белград, Сербия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Деян Радонич
|Эргин Атаман
История личных встреч
|22.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|84 : 83
|26.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|86 : 72
|26.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|64 : 75
|31.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|78 : 85
|29.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|85 : 70
|12.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|104 : 95
|08.12.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 11
|100 : 81
|03.02.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|72 : 86
|24.11.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|100 : 79
|26.02.2016
|Евролига
|Группа E. Тур 8
|91 : 82
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|27
|0.778
| 2
Плей-офф
|Олимпиакос
|28
|0.679
| 3
Плей-офф
|Реал Мадрид
|27
|0.667
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|27
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|27
|0.593
| 6
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|26
|0.577
| 7
Плей-офф
|Монако
|27
|0.519
| 8
Плей-офф
|Бавария
|27
|0.481
|9
|Альба
|27
|0.444
|10
|Баскония
|28
|0.429
|11
|Црвена Звезда
|27
|0.407
|12
|Фенербахче
|26
|0.385
|13
|Панатинаикос
|27
|0.296
|14
|АСВЕЛ
|27
|0.296
|15
|Жальгирис
|28
|0.286
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000