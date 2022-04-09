Химки - ЦСКА 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
09 апреля 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 24-й тур
Главный судья: Павел Кукуян (Сочи, Россия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - ЦСКА, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Сергей Николаевич Юран
|Алексей Владимирович Березуцкий
История личных встреч
|21.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|0 : 0
|06.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 2
|08.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|0 : 2
|08.07.2015
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2015
|4 : 1
|02.07.2014
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июль 2014
|3 : 0
|28.06.2012
|Товарищеские матчи (клубы)
|Июнь 2012
|5 : 0
|22.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 1
|19.04.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 3
|05.10.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 2
|11.05.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|4 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Химки» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|71,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|62,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|56,5
|5
|Локомотив М
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|56,1
|6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|54,5
|7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|46,4
|8
|Крылья Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|46,4
|9
|Нижний Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|39,1
|10
|Спартак М
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|39,1
|11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|36,2
|12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|36,2
| 13
Стыковая зона
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|30,4
| 14
Стыковая зона
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|30,4
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|30,4
| 16
Зона вылета
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|30,4