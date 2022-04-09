Ахмат - Зенит 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
09 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 24-й тур
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Зенит, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|4 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|1 : 1
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 1
|04.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 0
|11.12.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 0
|13.08.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|71,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|62,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|56,5
|5
|Локомотив М
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|56,1
|6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|54,5
|7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|46,4
|8
|Крылья Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|46,4
|9
|Нижний Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|39,1
|10
|Спартак М
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|39,1
|11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|36,2
|12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|36,2
| 13
Стыковая зона
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|30,4
| 14
Стыковая зона
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|30,4
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|30,4
| 16
Зона вылета
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|30,4