Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Антонио Конте
История личных встреч
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 2
|21.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|16.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 3
|10.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 1
|08.01.2017
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|13.03.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|0 : 2
|02.11.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|3 : 1
|11.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 1
|02.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|81,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|67,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|60,0
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|62,1
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|54,8
|7
|Манчестер Юнайтед
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|56,7
|8
|Вулверхэмптон
|31
|15
|4
|12
|33-27
|49
|52,7
|9
|Кристал Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|41,1
|10
|Лестер Сити
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|44,0
|11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|40,0
|12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|40,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|37,8
|14
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|35,5
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|7
|10
|13
|33-54
|31
|34,4
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|32,3
|17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|27,6
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|20,0