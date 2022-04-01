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Эвертон - Манчестер Юнайтед 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
09 апреля 2022, суббота. 14:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия);
Эвертон Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Англия Фрэнк Лэмпард
Германия Ральф Рангник
История личных встреч
02.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
07.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
06.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Манчестер Юнайтед3 : 3Эвертон
23.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
07.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Эвертон1 : 3Манчестер Юнайтед
01.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Эвертон1 : 1Манчестер Юнайтед
15.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
21.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон4 : 0Манчестер Юнайтед
28.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 10 Манчестер Юнайтед2 : 1Эвертон
01.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон0 : 2Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити30234370-187381,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль30226277-207280,0
3
Лига чемпионов
Челси29178458-235967,8
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур301731052-375460,0
5
Лига Европы
Арсенал29173944-345462,1
6 Вест Хэм Юнайтед311561051-405154,8
7 Манчестер Юнайтед30149749-415156,7
8 Вулверхэмптон311541233-274952,7
9 Кристал Пэлас30813942-383741,1
10 Лестер Сити281071143-473744,0
11 Астон Вилла301131642-423640,0
12 Саутгемптон308121037-463640,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион307131026-363437,8
14 Брентфорд31961637-483335,5
15 Ньюкасл Юнайтед307101333-543134,4
16 Лидс Юнайтед31791535-683032,3
17 Эвертон29741832-522528,7
18
Зона вылета
Бёрнли294121325-422427,6
19
Зона вылета
Уотфорд30642029-572224,4
20
Зона вылета
Норвич Сити30462018-631820,0

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