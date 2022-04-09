Кадис - Бетис 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
09 апреля 2022, суббота. 15:00 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Бетис, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|20.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|28.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 1
|24.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 0
|30.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 5
|24.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|76,7
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|65,5
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|63,3
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|30
|15
|12
|3
|40-20
|57
|63,3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|58,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|14
|9
|7
|30-29
|51
|56,7
|7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|50,0
|8
|Атлетик Б
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|48,9
|9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|45,6
|10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|42,2
|11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|40,0
|12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|40,0
|13
|Райо Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|37,9
|14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|35,6
|15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|35,6
|16
|Гранада
|30
|6
|11
|13
|33-48
|29
|32,2
|17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|31,1
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|28,9
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|24,4