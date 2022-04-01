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Реал Мадрид - Хетафе 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
09 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Реал Мадрид Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Хетафе, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
02.01.2022 Испания - Примера Тур 19 Хетафе1 : 0Реал Мадрид
18.04.2021 Испания - Примера Тур 33 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
09.02.2021 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид1 : 0Хетафе
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
19.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
03.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид3 : 1Хетафе
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Хетафе1 : 2Реал Мадрид
16.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Хетафе1 : 5Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид30216361-266976,7
2
Лига чемпионов
Барселона29169457-295765,5
3
Лига чемпионов
Атлетико М30176757-375763,3
4
Лига чемпионов
Севилья301512340-205763,3
5
Лига Европы
Бетис30165954-365358,9
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад30149730-295156,7
7 Вильярреал30129948-294550,0
8 Атлетик Б301111835-294448,9
9 Валенсия301011942-434145,6
10 Осасуна301081230-403842,2
11 Сельта30991234-343640,0
12 Эспаньол30991235-423640,0
13 Райо Вальекано29961431-363337,9
14 Хетафе307111228-333235,6
15 Эльче30881431-423235,6
16 Гранада306111333-482932,2
17 Кадис305131225-412831,1
18
Зона вылета
Мальорка30681626-502628,9
19
Зона вылета
Леванте304101633-582224,4
20
Зона вылета
Алавес30571824-522224,4

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