Реймс - Ренн 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
09 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ренн, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
Главные тренеры
|Оскар Гарсия
|Бруно Женезио
История личных встреч
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 2
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 2
|16.02.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 0
|06.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|0 : 1
|17.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 0
|28.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 2
|02.04.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|3 : 1
|28.11.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 2
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|21
|5
|4
|64-28
|68
|75,6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|62,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|58,9
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|56,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|-1
|57,8
|6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|52,2
|7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|52,2
|8
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|50,0
|9
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|-1
|51,1
|10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|48,9
|11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|45,6
|12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|42,2
|13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|40,0
|14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|35,6
|15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|35,6
|16
|Лорьян
|30
|6
|10
|14
|25-48
|28
|31,1
|17
|Клермон
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|31,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|30
|6
|9
|15
|31-55
|27
|30,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|25,6
| 20
Зона вылета
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|25,6