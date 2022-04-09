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Реймс - Ренн 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
09 апреля 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Реймс Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Ренн, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Испания Оскар Гарсия
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
12.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Ренн0 : 2Реймс
04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Реймс2 : 2Ренн
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн2 : 2Реймс
16.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс1 : 0Ренн
06.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн0 : 1Реймс
17.02.2019 Франция - Лига 1 Тур 25 Реймс2 : 0Ренн
28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Ренн0 : 2Реймс
02.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 Ренн3 : 1Реймс
28.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 15 Реймс2 : 2Ренн
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Реймс1 : 0Ренн
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30215464-286875,6
2
Лига чемпионов
Марсель30168649-295662,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн30165964-295358,9
4
Лига Европы
Страсбург30149751-325156,7
5
Квалификация Лиги конференций
Ницца30157840-2451-157,8
6 Монако30138945-314752,2
7 Лилль301211738-354752,2
8 Нант301361139-334550,0
9 Лион301210843-3945-151,1
10 Ланс301281045-404448,9
11 Монпелье301251344-424145,6
12 Брест301081238-443842,2
13 Реймс308121032-323640,0
14 Анже30881434-443235,6
15 Труа30881428-423235,6
16 Лорьян306101425-482831,1
17 Клермон30771630-542831,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен30691531-552730,0
19
Зона вылета
Метц304111527-542325,6
20
Зона вылета
Бордо304111538-702325,6

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