Бенфика - Белененсеш 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Белененсеш, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Белененсеш
Лиссабон
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|27.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|0 : 7
|08.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 3
|29.01.2021
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|3 : 0
|26.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 0
|31.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 2
|17.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|11.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 2
|27.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|2 : 0
|30.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 1
|19.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|28
|24
|4
|0
|71-19
|76
|90,5
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|28
|22
|4
|2
|56-17
|70
|83,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|19
|4
|5
|70-28
|61
|72,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|28
|15
|7
|6
|46-28
|52
|61,9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|28
|12
|10
|6
|39-28
|46
|54,8
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|11
|6
|11
|38-37
|39
|46,4
|7
|Эшторил
|28
|8
|10
|10
|32-34
|34
|40,5
|8
|Маритиму
|28
|8
|9
|11
|32-37
|33
|39,3
|9
|Пасуш де Феррейра
|28
|8
|9
|11
|25-34
|33
|39,3
|10
|Санта-Клара
|28
|7
|10
|11
|30-46
|31
|36,9
|11
|Боавишта
|28
|5
|15
|8
|33-41
|30
|35,7
|12
|Портимоненсе
|28
|7
|8
|13
|26-34
|29
|34,5
|13
|Визела
|28
|6
|11
|11
|31-46
|29
|34,5
|14
|Фамаликан
|28
|6
|10
|12
|34-43
|28
|33,3
|15
|Арока
|28
|6
|8
|14
|27-49
|26
|31,0
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|28
|7
|4
|17
|36-55
|25
|29,8
| 17
Зона вылета
|Белененсеш
|28
|4
|9
|15
|17-46
|21
|25,0
| 18
Зона вылета
|Морейренсе
|28
|4
|8
|16
|24-45
|20
|23,8