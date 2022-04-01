Онлайн трансляции
Суббота 09 апреля

02:00  ru Флорида - Баффало 02:00  ru Каролина - Айлендерс 02:00  ru Тампа - Бостон 02:00  ru Детройт - Милуоки
02:00  ru Вашингтон - Нью-Йорк 02:30  ru Торонто - Хьюстон 02:30  ru Бруклин - Кливленд 03:00  ru Сент-Луис - Миннесота
03:00  ru Виннипег - Колорадо 03:00  ru Чикаго - Шарлотт 03:00  ru Майами - Атланта 03:30  ru Даллас - Портленд
04:30  ru Юта - Финикс 05:30  ru Лейкерс - Оклахома 06:00  ru Гран-при Австралии 3 09:00  ru Гран-при Австралии Кв
14:00  ru Нижний Новгород - Динамо 14:00  ru Химки - ЦСКА 14:30  ru Эвертон - Манчестер Юнайтед 14:45  ru Шеффилд Юн - Борнмут
15:00  ru Кадис - Бетис 15:00  ru Трактор - Металлург Мг 15:30  ru Энергетик-БГУ - Слуцк 16:00  ru Эмполи - Специя
16:30  ru Рубин - Краснодар 16:30  ru Гройтер Фюрт - Боруссия М 16:30  ru Вольфсбург - Арминия 16:30  ru Кёльн - Майнц
16:30  ru Бавария - Аугсбург 17:00  ru Саутгемптон - Челси 17:00  ru Уотфорд - Лидс 17:00  ru Арсенал - Брайтон
17:00  ru Блэкберн - Блэкпул 17:00  ru Вест Бромвич - Сток Сити 17:00  ru Престон - КПР 17:00  ru Рединг - Кардифф
17:00  ru Ноттингем - Бирмингем 17:00  ru Миллуолл - Барнсли 17:00  ru Суонси Сити - Дерби 17:00  ru Бристоль - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Халл Сити 17:15  ru Мальорка - Атлетико 17:30  ru Славия-Мозырь - Динамо Мн 18:00  ru Реймс - Ренн
19:00  ru Интер - Верона 19:30  ru Ахмат - Зенит 19:30  ru Астон Вилла - Тоттенхэм 19:30  ru Вильярреал - Атлетик
19:30  ru Герта - Унион 19:30  ru Минск - Торпедо-БелАЗ 20:00  ru Бенфика - Белененсеш 20:00  ru Филадельфия - Индиана
21:00  ru Аякс - Спарта 21:00  ru Даллас - Нью-Джерси 21:45  ru Кальяри - Ювентус 22:00  ru Реал Мадрид - Хетафе
22:00  ru Клермон - ПСЖ 22:00  ru Питтсбург - Вашингтон 22:30  ru Тондела - Спортинг
Свернуть список

Бенфика - Белененсеш 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
09 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Бенфика Белененсеш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Белененсеш, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Белененсеш
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
27.11.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Белененсеш0 : 7Бенфика
08.03.2021 Португалия - Примейра Тур 22 Белененсеш0 : 3Бенфика
29.01.2021 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика3 : 0Белененсеш
26.10.2020 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 0Белененсеш
31.01.2020 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 2Белененсеш
17.08.2019 Португалия - Примейра Тур 2 Белененсеш0 : 2Бенфика
11.03.2019 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика2 : 2Белененсеш
27.10.2018 Португалия - Примейра Тур 8 Белененсеш2 : 0Бенфика
30.01.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Белененсеш1 : 1Бенфика
19.08.2017 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика5 : 0Белененсеш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту28244071-197690,5
2
Лига чемпионов
Спортинг28224256-177083,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика28194570-286172,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага28157646-285261,9
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте281210639-284654,8
6 Витория Гимарайнш281161138-373946,4
7 Эшторил288101032-343440,5
8 Маритиму28891132-373339,3
9 Пасуш де Феррейра28891125-343339,3
10 Санта-Клара287101130-463136,9
11 Боавишта28515833-413035,7
12 Портимоненсе28781326-342934,5
13 Визела286111131-462934,5
14 Фамаликан286101234-432833,3
15 Арока28681427-492631,0
16
Стыковая зона
Тондела28741736-552529,8
17
Зона вылета
Белененсеш28491517-462125,0
18
Зона вылета
Морейренсе28481624-452023,8

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close