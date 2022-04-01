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Тондела - Спортинг 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
09 апреля 2022, суббота. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия);
Тондела Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Спортинг, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Нуну Александре Кампуш
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
28.11.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг2 : 0Тондела
13.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела0 : 1Спортинг
01.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг4 : 0Тондела
18.06.2020 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Тондела
03.11.2019 Португалия - Примейра Тур 10 Тондела1 : 0Спортинг
11.05.2019 Португалия - Примейра Тур 33 Спортинг1 : 1Тондела
07.01.2019 Португалия - Примейра Тур 16 Тондела2 : 1Спортинг
19.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Тондела1 : 2Спортинг
16.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг2 : 0Тондела
11.03.2017 Португалия - Примейра Тур 25 Тондела1 : 4Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту28244071-197690,5
2
Лига чемпионов
Спортинг28224256-177083,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика28194570-286172,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага28157646-285261,9
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте281210639-284654,8
6 Витория Гимарайнш281161138-373946,4
7 Эшторил288101032-343440,5
8 Маритиму28891132-373339,3
9 Пасуш де Феррейра28891125-343339,3
10 Санта-Клара287101130-463136,9
11 Боавишта28515833-413035,7
12 Портимоненсе28781326-342934,5
13 Визела286111131-462934,5
14 Фамаликан286101234-432833,3
15 Арока28681427-492631,0
16
Стыковая зона
Тондела28741736-552529,8
17
Зона вылета
Белененсеш28491517-462125,0
18
Зона вылета
Морейренсе28481624-452023,8

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