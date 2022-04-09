Аякс - Спарта 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 апреля 2022, суббота. 21:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спарта, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Хенк Фразер
История личных встреч
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 1
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|4 : 2
|13.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|0 : 1
|19.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|1 : 4
|18.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 5
|14.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|4 : 0
|12.02.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|2 : 0
|07.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|65
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|28
|58
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|27
|41
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|41
|8
|Гронинген
|28
|36
|9
|НЕК Неймеген
|28
|35
|10
|Гоу Эхед Иглс
|28
|33
|11
|Камбюр
|28
|33
|12
|Херенвен
|28
|31
|13
|Хераклес
|28
|30
|14
|Валвейк
|28
|28
|15
|Виллем II
|28
|23
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|27
|22
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|28
|20