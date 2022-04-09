Онлайн трансляции
Суббота 09 апреля

02:00  ru Флорида - Баффало 02:00  ru Каролина - Айлендерс 02:00  ru Тампа - Бостон 02:00  ru Детройт - Милуоки
02:00  ru Вашингтон - Нью-Йорк 02:30  ru Торонто - Хьюстон 02:30  ru Бруклин - Кливленд 03:00  ru Сент-Луис - Миннесота
03:00  ru Виннипег - Колорадо 03:00  ru Чикаго - Шарлотт 03:00  ru Майами - Атланта 03:30  ru Даллас - Портленд
04:30  ru Юта - Финикс 05:30  ru Лейкерс - Оклахома 06:00  ru Гран-при Австралии 3 09:00  ru Гран-при Австралии Кв
14:00  ru Нижний Новгород - Динамо 14:00  ru Химки - ЦСКА 14:30  ru Эвертон - Манчестер Юнайтед 14:45  ru Шеффилд Юн - Борнмут
15:00  ru Кадис - Бетис 15:00  ru Трактор - Металлург Мг 15:30  ru Энергетик-БГУ - Слуцк 16:00  ru Эмполи - Специя
16:30  ru Рубин - Краснодар 16:30  ru Гройтер Фюрт - Боруссия М 16:30  ru Вольфсбург - Арминия 16:30  ru Кёльн - Майнц
16:30  ru Бавария - Аугсбург 17:00  ru Саутгемптон - Челси 17:00  ru Уотфорд - Лидс 17:00  ru Арсенал - Брайтон
17:00  ru Блэкберн - Блэкпул 17:00  ru Вест Бромвич - Сток Сити 17:00  ru Престон - КПР 17:00  ru Рединг - Кардифф
17:00  ru Ноттингем - Бирмингем 17:00  ru Миллуолл - Барнсли 17:00  ru Суонси Сити - Дерби 17:00  ru Бристоль - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Халл Сити 17:15  ru Мальорка - Атлетико 17:30  ru Славия-Мозырь - Динамо Мн 18:00  ru Реймс - Ренн
19:00  ru Интер - Верона 19:30  ru Ахмат - Зенит 19:30  ru Астон Вилла - Тоттенхэм 19:30  ru Вильярреал - Атлетик
19:30  ru Герта - Унион 19:30  ru Минск - Торпедо-БелАЗ 20:00  ru Бенфика - Белененсеш 20:00  ru Филадельфия - Индиана
21:00  ru Аякс - Спарта 21:00  ru Даллас - Нью-Джерси 21:45  ru Кальяри - Ювентус 22:00  ru Реал Мадрид - Хетафе
22:00  ru Клермон - ПСЖ 22:00  ru Питтсбург - Вашингтон 22:30  ru Тондела - Спортинг
Свернуть список

Аякс - Спарта 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 апреля 2022, суббота. 21:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды);
Аякс Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Спарта, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Нидерланды Хенк Фразер
История личных встреч
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Спарта0 : 1Аякс
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Аякс4 : 2Спарта
13.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Спарта0 : 1Аякс
19.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс2 : 1Спарта
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Спарта1 : 4Аякс
18.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Спарта2 : 5Аякс
14.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс4 : 0Спарта
12.02.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 Аякс2 : 0Спарта
07.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Спарта1 : 3Аякс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс28 69
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен28 65
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд28 58
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар28 55
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте28 55
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс27 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт28 41
8 Гронинген28 36
9 НЕК Неймеген28 35
10 Гоу Эхед Иглс28 33
11 Камбюр28 33
12 Херенвен28 31
13 Хераклес28 30
14 Валвейк28 28
15 Виллем II28 23
16
Стыковая зона
Спарта26 22
17
Зона вылета
Фортуна27 22
18
Зона вылета
ПЕК Зволле28 20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close