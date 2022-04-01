Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз 09 Апреля прямая трансляция
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
09 апреля 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Рик Боунесс
|Линди Рафф
История личных встреч
|26.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|03.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|17.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|05.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|16.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|27.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|16.11.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|05.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|3
|Каролина Харрикейнз
|71
|40
|5
|1
|2
|6
|17
|237-171
|100
|70,4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|71
|39
|5
|2
|1
|5
|19
|274-219
|98
|69,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|38
|4
|4
|3
|3
|20
|220-186
|98
|68,1
|6
|Калгари Флэймз
|71
|38
|3
|2
|1
|8
|19
|249-177
|95
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|32
|9
|2
|5
|2
|20
|233-202
|93
|66,4
|9
|Питтсбург Пингвинз
|72
|33
|5
|3
|6
|4
|21
|237-197
|92
|63,9
|10
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|11
|Сент-Луис Блюз
|70
|37
|1
|2
|3
|7
|20
|254-203
|90
|64,3
|12
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|33
|5
|4
|0
|5
|25
|254-228
|89
|61,8
|13
|Нэшвилл Предаторз
|70
|34
|5
|2
|2
|2
|25
|233-203
|86
|61,4
|14
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|29
|4
|5
|2
|8
|22
|230-205
|86
|61,4
|15
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|29
|5
|4
|4
|6
|25
|209-208
|86
|58,9
|16
|Даллас Старз
|70
|26
|10
|4
|2
|2
|26
|207-210
|84
|60,0
|17
|Вегас Голден Найтс
|72
|31
|4
|4
|1
|3
|29
|228-215
|82
|56,9
|18
|Ванкувер Кэнакс
|72
|28
|3
|3
|3
|7
|28
|208-204
|78
|54,2
|19
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|72
|23
|6
|4
|2
|4
|33
|230-269
|72
|50,0
|22
|Анахайм Дакс
|72
|19
|5
|4
|5
|7
|32
|201-234
|68
|47,2
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|70
|20
|7
|2
|2
|7
|32
|184-224
|67
|47,9
|24
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|25
|Баффало Сэйбрз
|72
|20
|3
|3
|3
|8
|35
|200-255
|63
|43,8
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|15
|5
|4
|2
|9
|36
|188-249
|59
|41,5
|27
|Оттава Сенаторз
|70
|22
|3
|1
|2
|4
|38
|189-227
|58
|41,4
|28
|Филадельфия Флайерз
|71
|18
|4
|1
|4
|7
|37
|185-251
|57
|40,1
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|71
|16
|5
|3
|4
|2
|41
|218-268
|54
|38,0
|30
|Сиэтл Кракен
|71
|20
|1
|2
|1
|5
|42
|185-246
|52
|36,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|71
|14
|3
|3
|2
|9
|40
|188-272
|51
|35,9
|32
|Аризона Койотс
|71
|16
|5
|1
|4
|1
|44
|178-259
|49
|34,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|2
|Каролина Харрикейнз
|71
|40
|5
|1
|2
|6
|17
|237-171
|100
|70,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|71
|39
|5
|2
|1
|5
|19
|274-219
|98
|69,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|38
|4
|4
|3
|3
|20
|220-186
|98
|68,1
|5
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|32
|9
|2
|5
|2
|20
|233-202
|93
|66,4
|7
|Питтсбург Пингвинз
|72
|33
|5
|3
|6
|4
|21
|237-197
|92
|63,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|29
|4
|5
|2
|8
|22
|230-205
|86
|61,4
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|72
|23
|6
|4
|2
|4
|33
|230-269
|72
|50,0
|11
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|72
|20
|3
|3
|3
|8
|35
|200-255
|63
|43,8
|13
|Оттава Сенаторз
|70
|22
|3
|1
|2
|4
|38
|189-227
|58
|41,4
|14
|Филадельфия Флайерз
|71
|18
|4
|1
|4
|7
|37
|185-251
|57
|40,1
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|71
|16
|5
|3
|4
|2
|41
|218-268
|54
|38,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|71
|14
|3
|3
|2
|9
|40
|188-272
|51
|35,9
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Калгари Флэймз
|71
|38
|3
|2
|1
|8
|19
|249-177
|95
|66,9
|3
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|4
|Сент-Луис Блюз
|70
|37
|1
|2
|3
|7
|20
|254-203
|90
|64,3
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|33
|5
|4
|0
|5
|25
|254-228
|89
|61,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|70
|34
|5
|2
|2
|2
|25
|233-203
|86
|61,4
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|29
|5
|4
|4
|6
|25
|209-208
|86
|58,9
|8
|Даллас Старз
|70
|26
|10
|4
|2
|2
|26
|207-210
|84
|60,0
|9
|Вегас Голден Найтс
|72
|31
|4
|4
|1
|3
|29
|228-215
|82
|56,9
|10
|Ванкувер Кэнакс
|72
|28
|3
|3
|3
|7
|28
|208-204
|78
|54,2
|11
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|12
|Анахайм Дакс
|72
|19
|5
|4
|5
|7
|32
|201-234
|68
|47,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|70
|20
|7
|2
|2
|7
|32
|184-224
|67
|47,9
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|15
|5
|4
|2
|9
|36
|188-249
|59
|41,5
|15
|Сиэтл Кракен
|71
|20
|1
|2
|1
|5
|42
|185-246
|52
|36,6
|16
|Аризона Койотс
|71
|16
|5
|1
|4
|1
|44
|178-259
|49
|34,5
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|71
|40
|5
|1
|2
|6
|17
|237-171
|100
|70,4
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|72
|38
|4
|4
|3
|3
|20
|220-186
|98
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|72
|33
|5
|3
|6
|4
|21
|237-197
|92
|63,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|70
|29
|4
|5
|2
|8
|22
|230-205
|86
|61,4
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|69
|30
|1
|1
|6
|3
|28
|192-189
|73
|52,9
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|72
|23
|6
|4
|2
|4
|33
|230-269
|72
|50,0
|7
|Филадельфия Флайерз
|71
|18
|4
|1
|4
|7
|37
|185-251
|57
|40,1
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|71
|16
|5
|3
|4
|2
|41
|218-268
|54
|38,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|70
|36
|10
|3
|4
|2
|15
|294-210
|104
|74,3
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|71
|39
|5
|2
|1
|5
|19
|274-219
|98
|69,0
|3
|Бостон Брюинз
|70
|35
|7
|2
|2
|3
|21
|223-190
|93
|66,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|70
|32
|9
|2
|5
|2
|20
|233-202
|93
|66,4
|5
|Детройт Ред Уингз
|71
|17
|8
|3
|2
|7
|34
|205-272
|65
|45,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|72
|20
|3
|3
|3
|8
|35
|200-255
|63
|43,8
|7
|Оттава Сенаторз
|70
|22
|3
|1
|2
|4
|38
|189-227
|58
|41,4
|8
|Монреаль Канадиенс
|71
|14
|3
|3
|2
|9
|40
|188-272
|51
|35,9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|70
|42
|5
|3
|1
|5
|14
|268-193
|106
|75,7
|2
|Миннесота Уайлд
|69
|31
|7
|5
|4
|1
|21
|254-215
|91
|65,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|70
|37
|1
|2
|3
|7
|20
|254-203
|90
|64,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|70
|34
|5
|2
|2
|2
|25
|233-203
|86
|61,4
|5
|Даллас Старз
|70
|26
|10
|4
|2
|2
|26
|207-210
|84
|60,0
|6
|Виннипег Джетс
|71
|26
|5
|2
|4
|6
|28
|218-222
|76
|53,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|71
|15
|5
|4
|2
|9
|36
|188-249
|59
|41,5
|8
|Аризона Койотс
|71
|16
|5
|1
|4
|1
|44
|178-259
|49
|34,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|71
|38
|3
|2
|1
|8
|19
|249-177
|95
|66,9
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|72
|33
|5
|4
|0
|5
|25
|254-228
|89
|61,8
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|73
|29
|5
|4
|4
|6
|25
|209-208
|86
|58,9
|4
|Вегас Голден Найтс
|72
|31
|4
|4
|1
|3
|29
|228-215
|82
|56,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|72
|28
|3
|3
|3
|7
|28
|208-204
|78
|54,2
|6
|Анахайм Дакс
|72
|19
|5
|4
|5
|7
|32
|201-234
|68
|47,2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|70
|20
|7
|2
|2
|7
|32
|184-224
|67
|47,9
|8
|Сиэтл Кракен
|71
|20
|1
|2
|1
|5
|42
|185-246
|52
|36,6