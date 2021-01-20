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Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 09 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
09 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Питер Лавиолетт
История личных встреч
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 4Питтсбург Пингвинз
15.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз6 : 1Питтсбург Пингвинз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз0 : 3Питтсбург Пингвинз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТПиттсбург Пингвинз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 2Питтсбург Пингвинз
24.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТПиттсбург Пингвинз
17.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 3Вашингтон Кэпиталз
14.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Вашингтон Кэпиталз
20.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
3 Каролина Харрикейнз7140512617237-17110070,4
4 Торонто Мэйпл Лифс7139521519274-2199869,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс7238443320220-1869868,1
6 Калгари Флэймз7138321819249-1779566,9
7 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
8 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
9 Питтсбург Пингвинз7233536421237-1979263,9
10 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
11 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
12 Эдмонтон Ойлерз7233540525254-2288961,8
13 Нэшвилл Предаторз7034522225233-2038661,4
14 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
15 Лос-Анджелес Кингз7329544625209-2088658,9
16 Даллас Старз70261042226207-2108460,0
17 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
18 Ванкувер Кэнакс7228333728208-2047854,2
19 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
20 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
21 Коламбус Блю Джекетс7223642433230-2697250,0
22 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
23 Сан-Хосе Шаркс7020722732184-2246747,9
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7220333835200-2556343,8
26 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
27 Оттава Сенаторз7022312438189-2275841,4
28 Филадельфия Флайерз7118414737185-2515740,1
29 Нью-Джерси Дэвилз7116534241218-2685438,0
30 Сиэтл Кракен7120121542185-2465236,6
31 Монреаль Канадиенс7114332940188-2725135,9
32 Аризона Койотс7116514144178-2594934,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Каролина Харрикейнз7140512617237-17110070,4
3 Торонто Мэйпл Лифс7139521519274-2199869,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс7238443320220-1869868,1
5 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
7 Питтсбург Пингвинз7233536421237-1979263,9
8 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
9 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
10 Коламбус Блю Джекетс7223642433230-2697250,0
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7220333835200-2556343,8
13 Оттава Сенаторз7022312438189-2275841,4
14 Филадельфия Флайерз7118414737185-2515740,1
15 Нью-Джерси Дэвилз7116534241218-2685438,0
16 Монреаль Канадиенс7114332940188-2725135,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Калгари Флэймз7138321819249-1779566,9
3 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
4 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
5 Эдмонтон Ойлерз7233540525254-2288961,8
6 Нэшвилл Предаторз7034522225233-2038661,4
7 Лос-Анджелес Кингз7329544625209-2088658,9
8 Даллас Старз70261042226207-2108460,0
9 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
10 Ванкувер Кэнакс7228333728208-2047854,2
11 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
12 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
13 Сан-Хосе Шаркс7020722732184-2246747,9
14 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
15 Сиэтл Кракен7120121542185-2465236,6
16 Аризона Койотс7116514144178-2594934,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7140512617237-17110070,4
2 Нью-Йорк Рейнджерс7238443320220-1869868,1
3 Питтсбург Пингвинз7233536421237-1979263,9
4 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
5 Нью-Йорк Айлендерс6930116328192-1897352,9
6 Коламбус Блю Джекетс7223642433230-2697250,0
7 Филадельфия Флайерз7118414737185-2515740,1
8 Нью-Джерси Дэвилз7116534241218-2685438,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз70361034215294-21010474,3
2 Торонто Мэйпл Лифс7139521519274-2199869,0
3 Бостон Брюинз7035722321223-1909366,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг7032925220233-2029366,4
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7220333835200-2556343,8
7 Оттава Сенаторз7022312438189-2275841,4
8 Монреаль Канадиенс7114332940188-2725135,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7042531514268-19310675,7
2 Миннесота Уайлд6931754121254-2159165,9
3 Сент-Луис Блюз7037123720254-2039064,3
4 Нэшвилл Предаторз7034522225233-2038661,4
5 Даллас Старз70261042226207-2108460,0
6 Виннипег Джетс7126524628218-2227653,5
7 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
8 Аризона Койотс7116514144178-2594934,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7138321819249-1779566,9
2 Эдмонтон Ойлерз7233540525254-2288961,8
3 Лос-Анджелес Кингз7329544625209-2088658,9
4 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
5 Ванкувер Кэнакс7228333728208-2047854,2
6 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
7 Сан-Хосе Шаркс7020722732184-2246747,9
8 Сиэтл Кракен7120121542185-2465236,6

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