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Филадельфия Сиксерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 09.04.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
09 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Индиана Пэйсерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
США Док Риверс
США Рик Карлайл
История личных встреч
06.04.2022 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс122 : 131Филадельфия Сиксерс
14.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс118 : 113Филадельфия Сиксерс
12.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс103 : 94Филадельфия Сиксерс
02.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс130 : 114Индиана Пэйсерс
01.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс110 : 119Филадельфия Сиксерс
02.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс127 : 121Филадельфия Сиксерс
14.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс101 : 95Филадельфия Сиксерс
31.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс115 : 97Филадельфия Сиксерс
01.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс119 : 116Индиана Пэйсерс
10.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс106 : 89Индиана Пэйсерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Мемфис Гриззлиз8055259229-87611350,6888,0
3 Майами Хит8052288798-84231320,65011,0
4 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,0
5 Милуоки Бакс8050309224-89611300,62513,0
6 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,0
7 Бостон Селтикс8150319025-84571310,61713,5
8 Филадельфия Сиксерс8049318764-85751290,61314,0
9 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,0
10 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59315,5
11 Торонто Рэпторс8047338759-85621270,58816,0
12 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56817,5
13 Чикаго Буллз8045358911-89311250,56318,0
14 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,53820,0
15 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52521,0
16 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52521,0
17 Шарлотт Хорнетс8041399200-91961210,51322,0
18 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс8036448741-87741160,45027,0
20 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43828,0
21 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43828,0
22 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42529,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс8031498926-92001110,38832,0
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8027538553-92001070,33836,0
26 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31338,0
27 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,0
28 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28840,0
29 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25942,5
30 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Милуоки Бакс8050309224-89611300,6252,0
3 Бостон Селтикс8150319025-84571310,6172,5
4 Филадельфия Сиксерс8049318764-85751290,6133,0
5 Торонто Рэпторс8047338759-85621270,5885,0
6 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5637,0
7 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5389,0
8 Бруклин Нетс8042389006-89611220,52510,0
9 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
10 Шарлотт Хорнетс8041399200-91961210,51311,0
11 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43817,0
12 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
13 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31327,0
14 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28829,0
15 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25931,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Мемфис Гриззлиз8055259229-87611350,6888,0
3 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,0
4 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,0
5 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,0
6 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59315,5
7 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56817,5
8 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс8036448741-87741160,45027,0
10 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42529,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс8031498926-92001110,38832,0
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8027538553-92001070,33836,0
14 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,0
15 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25043,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8150319025-84571310,6170,0
2 Филадельфия Сиксерс8049318764-85751290,6130,5
3 Торонто Рэпторс8047338759-85621270,5882,5
4 Бруклин Нетс8042389006-89611220,5257,5
5 Нью-Йорк Никс8035458512-85551150,43814,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8050309224-89611300,6250,0
2 Чикаго Буллз8045358911-89311250,5635,0
3 Кливленд Кавальерс8043378599-84321230,5387,0
4 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31325,0
5 Детройт Пистонс8023578389-89801030,28827,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8052288798-84231320,6500,0
2 Атланта Хоукс8042389104-89881220,52510,0
3 Шарлотт Хорнетс8041399200-91961210,51311,0
4 Вашингтон Уизардс8035458707-89461150,43817,0
5 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25931,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8048329100-86301280,6000,0
2 Денвер Наггетс8148339102-89081290,5930,5
3 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,5682,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8027538553-92001070,33821,0
5 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30024,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,0
3 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс8031498926-92001110,38832,0
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8055259229-87611350,6880,0
2 Даллас Маверикс8050308600-83891300,6255,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс8036448741-87741160,45019,0
4 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42521,0
5 Хьюстон Рокетс8020608768-94451000,25035,0

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