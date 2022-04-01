Филадельфия Сиксерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 09.04.2022
Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
09 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Главные тренеры
|Док Риверс
|Рик Карлайл
История личных встреч
|06.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 131
|14.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 113
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 94
|02.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 114
|01.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 119
|02.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 121
|14.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 95
|31.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 97
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 116
|10.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|80
|63
|17
|9196-8580
|143
|0,788
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|8,0
|3
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|11,0
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,0
|5
|Милуоки Бакс
|80
|50
|30
|9224-8961
|130
|0,625
|13,0
|6
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,0
|7
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|13,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|14,0
|9
|Юта Джаз
|80
|48
|32
|9100-8630
|128
|0,600
|15,0
|10
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|15,5
|11
|Торонто Рэпторс
|80
|47
|33
|8759-8562
|127
|0,588
|16,0
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|17,5
|13
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|18,0
|14
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|20,0
|15
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|21,0
|16
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|21,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|80
|41
|39
|9200-9196
|121
|0,513
|22,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|27,0
|20
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|28,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|28,0
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|29,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|80
|31
|49
|8926-9200
|111
|0,388
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,0
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|80
|27
|53
|8553-9200
|107
|0,338
|36,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|38,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|80
|24
|56
|8317-8912
|104
|0,300
|39,0
|28
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|40,0
|29
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|80
|50
|30
|9224-8961
|130
|0,625
|2,0
|3
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|2,5
|4
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|3,0
|5
|Торонто Рэпторс
|80
|47
|33
|8759-8562
|127
|0,588
|5,0
|6
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|7,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|9,0
|8
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|10,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|80
|41
|39
|9200-9196
|121
|0,513
|11,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|17,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|27,0
|14
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|29,0
|15
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|31,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|80
|63
|17
|9196-8580
|143
|0,788
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,0
|4
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|13,0
|5
|Юта Джаз
|80
|48
|32
|9100-8630
|128
|0,600
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|15,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|27,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|29,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|80
|31
|49
|8926-9200
|111
|0,388
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,0
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|80
|27
|53
|8553-9200
|107
|0,338
|36,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|80
|24
|56
|8317-8912
|104
|0,300
|39,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|43,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|80
|47
|33
|8759-8562
|127
|0,588
|2,5
|4
|Бруклин Нетс
|80
|42
|38
|9006-8961
|122
|0,525
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|80
|35
|45
|8512-8555
|115
|0,438
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|80
|50
|30
|9224-8961
|130
|0,625
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|80
|45
|35
|8911-8931
|125
|0,563
|5,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|80
|43
|37
|8599-8432
|123
|0,538
|7,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|25,0
|5
|Детройт Пистонс
|80
|23
|57
|8389-8980
|103
|0,288
|27,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|80
|52
|28
|8798-8423
|132
|0,650
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|80
|42
|38
|9104-8988
|122
|0,525
|10,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|80
|41
|39
|9200-9196
|121
|0,513
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|80
|35
|45
|8707-8946
|115
|0,438
|17,0
|5
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|31,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|80
|48
|32
|9100-8630
|128
|0,600
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|80
|27
|53
|8553-9200
|107
|0,338
|21,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|80
|24
|56
|8317-8912
|104
|0,300
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|80
|63
|17
|9196-8580
|143
|0,788
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|80
|31
|49
|8926-9200
|111
|0,388
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|80
|50
|30
|8600-8389
|130
|0,625
|5,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|19,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|80
|20
|60
|8768-9445
|100
|0,250
|35,0