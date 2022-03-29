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Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс прямая трансляция 09.04.2022

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 23129
09 апреля 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Буллз Шарлотт Хорнетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Буллз - Шарлотт Хорнетс, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Очки
0СШАзащКоби Уайт
19
2СШАразЛонзо Болл
0
3КанадафорТристан Томпсон
7
5СШАлёгДеррик Джонс
4
6СШАзащАлекс Карузо
0
7СШАлёгТрой Браун
6
8СШАзащЗак Лавин
23
9ЧерногорияценНикола Вучевич
6
11СШАлёгДемар Дерозан
17
12СШАзащАйо Досунму
16
13СШАценТони Брэдли
0
14СШАMalcolm Hill
0
19ЧерногорияценМарко Симонович
0
21СШАзащМэтт Томас
0
24ЧерногориязащДжавонт Грин
4
25СШАценТайлер Кук
0
44СШАфорПатрик Уильямс
15
Очки
0СШАлёгМайлс Бриджес
20
2СШАразЛамело Болл
24
3СШАзащТерри Розир
15
4СШАразАйзея Томас
3
5СШАзащДжеймс Букнайт
0
6СШАфорДжален Макдэниелс
13
8СШАценМонтрезл Харрелл
14
11СШАфорКоди Мартин
11
12СШАлёгКелли Убре
18
14ЯмайкаценНик Ричардс
0
16СШАзащСкотти Льюис
0
20СШАлёгГордон Хэйворд
0
21СШАфорДжей Ти Тор
0
23Багамские островафорКай Джонс
0
24СШАценМэйсон Пламли
8
25СШАфорПи Джей Вашингтон
7
98ЛитвалёгАрнольдас Кулбока
0
Главные тренеры
СШАБилли Донован
СШАДжеймс Боррего
История личных встреч
10.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс109 : 121Чикаго Буллз
30.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз133 : 119Шарлотт Хорнетс
07.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс99 : 120Чикаго Буллз
23.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз108 : 91Шарлотт Хорнетс
23.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс110 : 123Чикаго Буллз
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз93 : 103Шарлотт Хорнетс
14.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз73 : 83Шарлотт Хорнетс
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс115 : 116Чикаго Буллз
24.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс126 : 125Чикаго Буллз
03.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Шарлотт Хорнетс125 : 118Чикаго Буллз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Мемфис Гриззлиз8055259229-87611350,6888,0
3 Майами Хит8153288911-85321340,65410,5
4 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,0
5 Милуоки Бакс8151309355-90621320,63012,5
6 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,0
7 Бостон Селтикс8150319025-84571310,61713,5
8 Филадельфия Сиксерс8049318764-85751290,61314,0
9 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,0
10 Торонто Рэпторс8148338876-86771290,59315,5
11 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59315,5
12 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56817,5
13 Чикаго Буллз8145369028-90641260,55618,5
14 Бруклин Нетс8143389124-90681240,53120,5
15 Кливленд Кавальерс8143388706-85501240,53120,5
16 Атланта Хоукс8142399213-91011230,51921,5
17 Шарлотт Хорнетс8142399333-93131230,51921,5
18 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс8036448741-87741160,45027,0
20 Нью-Йорк Никс8136458626-86471170,44427,5
21 Вашингтон Уизардс8135468799-90601160,43228,5
22 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42529,0
23 Лос-Анджелес Лейкерс8031498926-92001110,38832,0
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8027538553-92001070,33836,0
26 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31338,0
27 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,0
28 Детройт Пистонс8123588490-91111040,28440,5
29 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25942,5
30 Хьюстон Рокетс8120618883-95621010,24743,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8153288911-85321340,6540,0
2 Милуоки Бакс8151309355-90621320,6302,0
3 Бостон Селтикс8150319025-84571310,6173,0
4 Филадельфия Сиксерс8049318764-85751290,6133,5
5 Торонто Рэпторс8148338876-86771290,5935,0
6 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5568,0
7 Бруклин Нетс8143389124-90681240,53110,0
8 Кливленд Кавальерс8143388706-85501240,53110,0
9 Атланта Хоукс8142399213-91011230,51911,0
10 Шарлотт Хорнетс8142399333-93131230,51911,0
11 Нью-Йорк Никс8136458626-86471170,44417,0
12 Вашингтон Уизардс8135468799-90601160,43218,0
13 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31327,5
14 Детройт Пистонс8123588490-91111040,28430,0
15 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25932,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Мемфис Гриззлиз8055259229-87611350,6888,0
3 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,0
4 Даллас Маверикс8050308600-83891300,62513,0
5 Юта Джаз8048329100-86301280,60015,0
6 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59315,5
7 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56817,5
8 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс8036448741-87741160,45027,0
10 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42529,0
11 Лос-Анджелес Лейкерс8031498926-92001110,38832,0
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8027538553-92001070,33836,0
14 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30039,0
15 Хьюстон Рокетс8120618883-95621010,24743,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8150319025-84571310,6170,0
2 Филадельфия Сиксерс8049318764-85751290,6130,5
3 Торонто Рэпторс8148338876-86771290,5932,0
4 Бруклин Нетс8143389124-90681240,5317,0
5 Нью-Йорк Никс8136458626-86471170,44414,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8151309355-90621320,6300,0
2 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5566,0
3 Кливленд Кавальерс8143388706-85501240,5318,0
4 Индиана Пэйсерс8025558894-91581050,31325,5
5 Детройт Пистонс8123588490-91111040,28428,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8153288911-85321340,6540,0
2 Атланта Хоукс8142399213-91011230,51911,0
3 Шарлотт Хорнетс8142399333-93131230,51911,0
4 Вашингтон Уизардс8135468799-90601160,43218,0
5 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25932,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8048329100-86301280,6000,0
2 Денвер Наггетс8148339102-89081290,5930,5
3 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,5682,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8027538553-92001070,33821,0
5 Оклахома-Сити Тандер8024568317-89121040,30024,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8063179196-85801430,7880,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,0
3 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс8031498926-92001110,38832,0
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8055259229-87611350,6880,0
2 Даллас Маверикс8050308600-83891300,6255,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс8036448741-87741160,45019,0
4 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42521,0
5 Хьюстон Рокетс8120618883-95621010,24735,5

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