Юта Джаз - Финикс Санз прямая трансляция 09.04.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
09 апреля 2022, суббота. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Финикс Санз, которое состоится 09 Апреля 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Финикс Санз
Финикс
|Очки
|0
|фор
|Эрик Пэскелл
0
|0
|защ
|Джордан Кларксон
6
|3
|фор
|Трент Форрест
0
|6
|защ
|Никил Александер-Уолкер
0
|8
|фор
|Руди Гэй
0
|11
|раз
|Майк Конли
7
|13
|защ
|Джаред Батлер
0
|19
|Xavier Sneed
0
|20
|цен
|Удока Азубуике
0
|21
|цен
|Хассан Уайтсайд
9
|23
|лёг
|Ройс О'Нил
3
|25
|защ
|Дануэл Хаус
7
|27
|цен
|Руди Гобер
7
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
4
|44
|лёг
|Боян Богданович
18
|45
|защ
|Донован Митчелл
17
|Очки
|0
|фор
|Торри Крэйг
0
|0
|цен
|Джавэйл Макги
4
|1
|защ
|Девин Букер
24
|2
|защ
|Элфрид Пэйтон
0
|3
|раз
|Крис Пол
10
|4
|защ
|Аарон Холидей
0
|12
|защ
|Ишмейл Уэйнрайт
0
|14
|защ
|Ландри Шамет
0
|15
|защ
|Кэмерон Пэйн
0
|18
|цен
|Бисмак Бийомбо
0
|19
|Gabriel Lundberg
0
|20
|фор
|Дарио Шарич
0
|22
|цен
|Деандре Эйтон
15
|23
|защ
|Кэмерон Джонсон
0
|25
|лёг
|Микал Бриджес
9
|99
|фор
|Джей Краудер
5
Главные тренеры
|Куин Снайдер
|Монти Уильямс
История личных встреч
|27.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 118
|27.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 105
|25.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 109
|01.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 100
|08.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 113
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 106
|25.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 131
|29.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 96
|04.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 118
|26.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 92
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|80
|63
|17
|9196-8580
|143
|0,788
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|8,0
|3
|Майами Хит
|81
|53
|28
|8911-8532
|134
|0,654
|10,5
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,0
|5
|Милуоки Бакс
|81
|51
|30
|9355-9062
|132
|0,630
|12,5
|6
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|12,5
|7
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|13,5
|8
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|14,0
|9
|Юта Джаз
|80
|48
|32
|9100-8630
|128
|0,600
|15,0
|10
|Торонто Рэпторс
|81
|48
|33
|8876-8677
|129
|0,593
|15,5
|11
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|15,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|17,5
|13
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|18,5
|14
|Бруклин Нетс
|81
|43
|38
|9124-9068
|124
|0,531
|20,5
|15
|Кливленд Кавальерс
|81
|43
|38
|8706-8550
|124
|0,531
|20,5
|16
|Атланта Хоукс
|81
|42
|39
|9213-9101
|123
|0,519
|21,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|81
|42
|39
|9333-9313
|123
|0,519
|21,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|27,0
|20
|Нью-Йорк Никс
|81
|36
|45
|8626-8647
|117
|0,444
|27,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|81
|35
|46
|8799-9060
|116
|0,432
|28,5
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|29,0
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|80
|31
|49
|8926-9200
|111
|0,388
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,0
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|36,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|38,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|80
|24
|56
|8317-8912
|104
|0,300
|39,0
|28
|Детройт Пистонс
|81
|23
|58
|8490-9111
|104
|0,284
|40,5
|29
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|42,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|81
|20
|61
|8883-9562
|101
|0,247
|43,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|81
|53
|28
|8911-8532
|134
|0,654
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|81
|51
|30
|9355-9062
|132
|0,630
|2,0
|3
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|3,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|3,5
|5
|Торонто Рэпторс
|81
|48
|33
|8876-8677
|129
|0,593
|5,0
|6
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|8,0
|7
|Бруклин Нетс
|81
|43
|38
|9124-9068
|124
|0,531
|10,0
|8
|Кливленд Кавальерс
|81
|43
|38
|8706-8550
|124
|0,531
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|81
|42
|39
|9213-9101
|123
|0,519
|11,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|81
|42
|39
|9333-9313
|123
|0,519
|11,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|81
|36
|45
|8626-8647
|117
|0,444
|17,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|81
|35
|46
|8799-9060
|116
|0,432
|18,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|27,5
|14
|Детройт Пистонс
|81
|23
|58
|8490-9111
|104
|0,284
|30,0
|15
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|32,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|80
|63
|17
|9196-8580
|143
|0,788
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,0
|4
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|12,5
|5
|Юта Джаз
|80
|48
|32
|9100-8630
|128
|0,600
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|15,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|27,0
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|29,0
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|80
|31
|49
|8926-9200
|111
|0,388
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,0
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|36,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|80
|24
|56
|8317-8912
|104
|0,300
|39,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|81
|20
|61
|8883-9562
|101
|0,247
|43,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|81
|48
|33
|8876-8677
|129
|0,593
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|81
|43
|38
|9124-9068
|124
|0,531
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|81
|36
|45
|8626-8647
|117
|0,444
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|81
|51
|30
|9355-9062
|132
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|6,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|81
|43
|38
|8706-8550
|124
|0,531
|8,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|25,5
|5
|Детройт Пистонс
|81
|23
|58
|8490-9111
|104
|0,284
|28,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|81
|53
|28
|8911-8532
|134
|0,654
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|81
|42
|39
|9213-9101
|123
|0,519
|11,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|81
|42
|39
|9333-9313
|123
|0,519
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|81
|35
|46
|8799-9060
|116
|0,432
|18,0
|5
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|32,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|80
|48
|32
|9100-8630
|128
|0,600
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|21,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|80
|24
|56
|8317-8912
|104
|0,300
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|80
|63
|17
|9196-8580
|143
|0,788
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|80
|31
|49
|8926-9200
|111
|0,388
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|19,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|81
|20
|61
|8883-9562
|101
|0,247
|35,5