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Суббота 09 апреля

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02:00  ru Вашингтон - Нью-Йорк 02:30  ru Торонто - Хьюстон 02:30  ru Бруклин - Кливленд 03:00  ru Сент-Луис - Миннесота
03:00  ru Виннипег - Колорадо 03:00  ru Чикаго - Шарлотт 03:00  ru Майами - Атланта 03:30  ru Даллас - Портленд
04:30  ru Юта - Финикс 05:30  ru Лейкерс - Оклахома 06:00  ru Гран-при Австралии 3 09:00  ru Гран-при Австралии Кв
14:00  ru Нижний Новгород - Динамо 14:00  ru Химки - ЦСКА 14:30  ru Эвертон - Манчестер Юнайтед 14:45  ru Шеффилд Юн - Борнмут
15:00  ru Кадис - Бетис 15:00  ru Трактор - Металлург Мг 15:30  ru Энергетик-БГУ - Слуцк 16:00  ru Эмполи - Специя
16:30  ru Рубин - Краснодар 16:30  ru Гройтер Фюрт - Боруссия М 16:30  ru Вольфсбург - Арминия 16:30  ru Кёльн - Майнц
16:30  ru Бавария - Аугсбург 17:00  ru Саутгемптон - Челси 17:00  ru Уотфорд - Лидс 17:00  ru Арсенал - Брайтон
17:00  ru Блэкберн - Блэкпул 17:00  ru Вест Бромвич - Сток Сити 17:00  ru Престон - КПР 17:00  ru Рединг - Кардифф
17:00  ru Ноттингем - Бирмингем 17:00  ru Миллуолл - Барнсли 17:00  ru Суонси Сити - Дерби 17:00  ru Бристоль - Питерборо
17:00  ru Мидлсбро - Халл Сити 17:15  ru Мальорка - Атлетико 17:30  ru Славия-Мозырь - Динамо Мн 18:00  ru Реймс - Ренн
19:00  ru Интер - Верона 19:30  ru Ахмат - Зенит 19:30  ru Астон Вилла - Тоттенхэм 19:30  ru Вильярреал - Атлетик
19:30  ru Герта - Унион 19:30  ru Минск - Торпедо-БелАЗ 20:00  ru Бенфика - Белененсеш 20:00  ru Филадельфия - Индиана
21:00  ru Аякс - Спарта 21:00  ru Даллас - Нью-Джерси 21:45  ru Кальяри - Ювентус 22:00  ru Реал Мадрид - Хетафе
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Гран-при Австралии прямая трансляция 09 апреля 2022 Свободная практика 3 смотреть онлайн

Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)
Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Свободная практика 3
09 апреля 2022, суббота. 06:00 МСК

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австралии - Свободная практика 3, которое состоится 09 апреля 2022 года в 06:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 03, оно проводится в стране Австралия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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