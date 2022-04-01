Урал - Крылья Советов 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
10 апреля 2022, воскресенье. 12:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 24-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Крылья Советов, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Игорь Михайлович Шалимов
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|18.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|11.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|3 : 1 ДВ
|08.12.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|2 : 3
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 3
|25.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 1
|20.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|1 : 1
|08.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 3
|05.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|2 : 2
|23.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Урал» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|71,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|68,1
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|59,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|56,5
|5
|Локомотив М
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|56,1
|6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|54,5
|7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|46,4
|8
|Крылья Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|46,4
|9
|Нижний Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|37,5
|10
|Спартак М
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|39,1
|11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|36,2
|12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|36,2
| 13
Стыковая зона
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|30,4
| 15
Зона вылета
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|30,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|30,4