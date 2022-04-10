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Воскресенье 10 апреля

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Уфа - Сочи 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия), вместимость: 15200
10 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 24-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
Уфа Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Сочи, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион города Уфы (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Алексей Борисович Стукалов
Россия Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Сочи3 : 1Уфа
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Уфа2 : 3Сочи
06.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Сочи1 : 1Уфа
24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Уфа1 : 1Сочи
04.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Сочи0 : 0Уфа
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион Тур 28 Уфа3 : 0Сочи
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Сочи2 : 0Уфа
01.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 26 Уфа1 : 2Сочи
06.09.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 10 Сочи2 : 1Уфа
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Уфа» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит23147253-234971,0
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М24154543-244968,1
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА24134736-244359,7
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи23123835-243956,5
5 Локомотив М22107532-253756,1
6 Краснодар22106634-223654,5
7 Ахмат231021129-303246,4
8 Крылья Советов2395929-263246,4
9 Нижний Новгород24761122-342737,5
10 Спартак М23761024-322739,1
11 Ростов23671035-402536,2
12 Рубин23741231-422536,2
13
Стыковая зона
Химки24591026-412433,3
14
Стыковая зона
Урал23491015-242130,4
15
Зона вылета
Уфа23491021-322130,4
16
Зона вылета
Арсенал23561224-462130,4

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