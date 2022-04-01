Лестер Сити - Кристал Пэлас 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 32262
10 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Патрик Виейра
История личных встреч
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 2
|26.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 1
|28.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 1
|04.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|3 : 0
|03.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 27
|1 : 4
|15.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|28.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|5 : 0
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 3
|15.04.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|23
|4
|3
|70-18
|73
|81,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|22
|6
|2
|77-20
|72
|80,0
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|29
|17
|8
|4
|58-23
|59
|67,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|17
|3
|10
|52-37
|54
|60,0
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|29
|17
|3
|9
|44-34
|54
|62,1
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|15
|6
|10
|51-40
|51
|54,8
|7
|Манчестер Юнайтед
|30
|14
|9
|7
|49-41
|51
|56,7
|8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|51,0
|9
|Кристал Пэлас
|30
|8
|13
|9
|42-38
|37
|41,1
|10
|Лестер Сити
|28
|10
|7
|11
|43-47
|37
|44,0
|11
|Астон Вилла
|30
|11
|3
|16
|42-42
|36
|40,0
|12
|Саутгемптон
|30
|8
|12
|10
|37-46
|36
|40,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|7
|13
|10
|26-36
|34
|37,8
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|8
|10
|13
|34-54
|34
|36,6
|15
|Брентфорд
|31
|9
|6
|16
|37-48
|33
|35,5
|16
|Лидс Юнайтед
|31
|7
|9
|15
|35-68
|30
|32,3
|17
|Эвертон
|29
|7
|4
|18
|32-52
|25
|28,7
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|4
|12
|13
|25-42
|24
|27,6
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|30
|6
|4
|20
|29-57
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|30
|4
|6
|20
|18-63
|18
|20,0