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18:00  ru Ланс - Ницца 18:30  ru Айнтрахт - Фрайбург 18:30  ru Манчестер Сити - Ливерпуль 19:00  ru Рома - Салернитана
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Манчестер Сити - Ливерпуль 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
10 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 32-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Манчестер Сити Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
07.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль1 : 4Манчестер Сити
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
04.08.2019 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
03.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Ливерпуль
07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Сити
26.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
10.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити30234370-187381,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль30226277-207280,0
3
Лига чемпионов
Челси29178458-235967,8
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур301731052-375460,0
5
Лига Европы
Арсенал29173944-345462,1
6 Вест Хэм Юнайтед311561051-405154,8
7 Манчестер Юнайтед30149749-415156,7
8 Вулверхэмптон321541333-284951,0
9 Кристал Пэлас30813942-383741,1
10 Лестер Сити281071143-473744,0
11 Астон Вилла301131642-423640,0
12 Саутгемптон308121037-463640,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион307131026-363437,8
14 Ньюкасл Юнайтед318101334-543436,6
15 Брентфорд31961637-483335,5
16 Лидс Юнайтед31791535-683032,3
17 Эвертон29741832-522528,7
18
Зона вылета
Бёрнли294121325-422427,6
19
Зона вылета
Уотфорд30642029-572224,4
20
Зона вылета
Норвич Сити30462018-631820,0

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