Осасуна - Алавес 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
10 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Алавес, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Алавес
Витория
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
|18.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 31
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|4 : 2
|05.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|05.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 1
|13.03.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 29
|3 : 1
|10.10.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|3 : 0
|18.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 24
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|21
|6
|3
|61-26
|69
|76,7
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|31
|16
|12
|3
|44-22
|60
|64,5
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|16
|9
|4
|57-29
|57
|65,5
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|17
|6
|7
|57-37
|57
|63,3
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|16
|5
|9
|54-36
|53
|58,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|14
|9
|7
|30-29
|51
|56,7
|7
|Вильярреал
|30
|12
|9
|9
|48-29
|45
|50,0
|8
|Атлетик Б
|30
|11
|11
|8
|35-29
|44
|48,9
|9
|Валенсия
|30
|10
|11
|9
|42-43
|41
|45,6
|10
|Осасуна
|30
|10
|8
|12
|30-40
|38
|42,2
|11
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|34-34
|36
|40,0
|12
|Эспаньол
|30
|9
|9
|12
|35-42
|36
|40,0
|13
|Райо Вальекано
|29
|9
|6
|14
|31-36
|33
|37,9
|14
|Хетафе
|30
|7
|11
|12
|28-33
|32
|35,6
|15
|Эльче
|30
|8
|8
|14
|31-42
|32
|35,6
|16
|Гранада
|31
|6
|11
|14
|35-52
|29
|31,2
|17
|Кадис
|30
|5
|13
|12
|25-41
|28
|31,1
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|30
|6
|8
|16
|26-50
|26
|28,9
| 19
Зона вылета
|Леванте
|30
|4
|10
|16
|33-58
|22
|24,4
| 20
Зона вылета
|Алавес
|30
|5
|7
|18
|24-52
|22
|24,4