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Эльче - Реал Сосьедад 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
10 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания);
Эльче Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Франсиско Родригес
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Реал Сосьедад1 : 0Эльче
07.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 0Эльче
26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Эльче0 : 3Реал Сосьедад
20.04.2015 Испания - Примера Тур 32 Эльче1 : 0Реал Сосьедад
28.11.2014 Испания - Примера Тур 13 Реал Сосьедад3 : 0Эльче
28.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад4 : 0Эльче
24.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Эльче1 : 1Реал Сосьедад
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид30216361-266976,7
2
Лига чемпионов
Севилья311612344-226064,5
3
Лига чемпионов
Барселона29169457-295765,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М30176757-375763,3
5
Лига Европы
Бетис30165954-365358,9
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад30149730-295156,7
7 Вильярреал30129948-294550,0
8 Атлетик Б301111835-294448,9
9 Валенсия301011942-434145,6
10 Осасуна301081230-403842,2
11 Сельта30991234-343640,0
12 Эспаньол30991235-423640,0
13 Райо Вальекано29961431-363337,9
14 Хетафе307111228-333235,6
15 Эльче30881431-423235,6
16 Гранада316111435-522931,2
17 Кадис305131225-412831,1
18
Зона вылета
Мальорка30681626-502628,9
19
Зона вылета
Леванте304101633-582224,4
20
Зона вылета
Алавес30571824-522224,4

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