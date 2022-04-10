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16:00  ru Лестер- Кристал Пэлас 16:00  ru Брентфорд - Вест Хэм 16:30  ru Бохум - Байер 16:30  ru Спартак М - Арсенал
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Бохум - Байер 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
10 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
Бохум Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Байер, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
Германия Томас Райс
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
20.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер1 : 0Бохум
06.02.2010 Германия - Бундеслига Тур 21 Бохум1 : 1Байер
29.08.2009 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер2 : 1Бохум
08.03.2009 Германия - Бундеслига Тур 23 Байер1 : 1Бохум
27.09.2008 Германия - Бундеслига Тур 6 Бохум2 : 3Байер
02.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 22 Бохум2 : 0Байер
15.09.2007 Германия - Бундеслига Тур 5 Байер2 : 0Бохум
08.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер1 : 4Бохум
08.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 11 Бохум1 : 3Байер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28213485-296678,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д29193770-426069,0
3
Лига чемпионов
Байер28156768-425160,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28146861-314857,1
5
Лига Европы
Фрайбург28129744-334553,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм281351050-424452,4
7 Унион28118934-384148,8
8 Кёльн281010838-414047,6
9 Айнтрахт Ф28109939-383946,4
10 Майнц281151241-333845,2
11 Бохум281051330-403541,7
12 Боруссия М28971239-523440,5
13 Аугсбург28881234-453238,1
14 Вольфсбург28941529-453136,9
15 Штутгарт29691436-532731,0
16
Стыковая зона
Арминия285111223-392631,0
17
Зона вылета
Герта28751630-622631,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт28371824-701619,0

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