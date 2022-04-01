Айнтрахт - Фрайбург 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
10 апреля 2022, воскресенье. 18:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Фрайбург, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|21.11.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 2
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 2
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|3 : 3
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 0
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|3 : 1
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 2
|13.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|0 : 0
|05.03.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|78,6
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|69,0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|60,7
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|57,1
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|53,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|52,4
|7
|Унион
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|48,8
|8
|Кёльн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|47,6
|9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|46,4
|10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|45,2
|11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|41,7
|12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|40,5
|13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|38,1
|14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|36,9
|15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|31,0
| 16
Стыковая зона
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|31,0
| 17
Зона вылета
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|31,0
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
|19,0