Онлайн трансляции
Воскресенье 10 апреля

01:00  ru Мемфис - Нью-Орлеан 02:00  ru Нэшвилл - Флорида 02:00  ru Детройт - Коламбус 02:00  ru Торонто - Монреаль
02:00  ru Сиэтл - Калгари 02:00  ru Рейнджерс - Оттава 02:00  ru Ал Олейник - Дж Вандера 02:30  ru Филадельфия - Анахайм
02:30  ru Сент-Луис - Айлендерс 03:00  ru Сан-Антонио - Голден Стэйт 03:30  ru Клипперс - Сакраменто 04:30  ru Вегас - Аризона
05:00  ru Ванкувер - Сан-Хосе 05:00  ru Эдмонтон - Колорадо 06:15  ru Гил Бёрнс - Хам Чимаев 06:45  ru Алд Стерлинг - Пётр Ян
07:25  ru Ал Волкановски - Чон Чхан Сон 08:00  ru Гран-при Австралии 12:00  ru Урал - Крылья Советов 13:30  ru Дженоа - Лацио
14:00  ru Бордо - Метц 14:00  ru Уфа - Сочи 15:00  ru Осасуна - Алавес 15:30  ru Неман - Динамо-Брест
15:30  ru ПСВ - Валвейк 16:00  ru Анже - Лилль 16:00  ru Брест - Нант 16:00  ru Монако - Труа
16:00  ru Наполи - Фиорентина 16:00  ru Венеция - Удинезе 16:00  ru Сассуоло - Аталанта 16:00  ru Норвич - Бёрнли
16:00  ru Лестер- Кристал Пэлас 16:00  ru Брентфорд - Вест Хэм 16:30  ru Бохум - Байер 16:30  ru Спартак М - Арсенал
17:00  ru СКА - ЦСКА 17:15  ru Эспаньол - Сельта 17:30  ru Днепр М - БАТЭ 17:45  ru Хераклес - Фейеноорд
18:00  ru Ланс - Ницца 18:30  ru Айнтрахт - Фрайбург 18:30  ru Манчестер Сити - Ливерпуль 19:00  ru Рома - Салернитана
19:30  ru Ислочь - Шахтёр С 19:30  ru Эльче - Реал Сосьедад 19:30  ru Ростов - Локомотив 20:00  ru Витория - Порту
20:00  ru Страсбург - Лион 20:30  ru Вашингтон - Бостон 20:30  ru Лейпциг - Хоффенхайм 21:45  ru Торино - Милан
21:45  ru Марсель - Монпелье 22:00  ru Леванте - Барселона 22:30  ru Кливленд - Милуоки 22:30  ru Бруклин - Индиана
22:30  ru Хьюстон - Атланта 22:30  ru Шарлотт - Вашингтон 23:00  ru Питтсбург - Нэшвилл
Свернуть список

РБ Лейпциг - Хоффенхайм 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
10 апреля 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Германия - Бундеслига, 29-й тур
РБ Лейпциг Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Хоффенхайм, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Хоффенхайм
Зинсхайм
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
20.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 12 Хоффенхайм2 : 0РБ Лейпциг
16.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг0 : 0Хоффенхайм
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Хоффенхайм0 : 1РБ Лейпциг
12.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Хоффенхайм0 : 2РБ Лейпциг
07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 РБ Лейпциг3 : 1Хоффенхайм
25.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг1 : 1Хоффенхайм
31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд РБ Лейпциг2 : 0Хоффенхайм
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм1 : 2РБ Лейпциг
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 РБ Лейпциг2 : 5Хоффенхайм
02.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 14 Хоффенхайм4 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28213485-296678,6
2
Лига чемпионов
Боруссия Д29193770-426069,0
3
Лига чемпионов
Байер28156768-425160,7
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28146861-314857,1
5
Лига Европы
Фрайбург28129744-334553,6
6
Квалификация Лиги конференций
Хоффенхайм281351050-424452,4
7 Унион28118934-384148,8
8 Кёльн281010838-414047,6
9 Айнтрахт Ф28109939-383946,4
10 Майнц281151241-333845,2
11 Бохум281051330-403541,7
12 Боруссия М28971239-523440,5
13 Аугсбург28881234-453238,1
14 Вольфсбург28941529-453136,9
15 Штутгарт29691436-532731,0
16
Стыковая зона
Арминия285111223-392631,0
17
Зона вылета
Герта28751630-622631,0
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт28371824-701619,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close