Торино - Милан 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
10 апреля 2022, воскресенье. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 36
|0 : 7
|12.01.2021
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 0 5 : 4
|09.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 17
|2 : 0
|17.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|1 : 0
|28.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|26.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|2 : 1
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 0
|09.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|0 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|72,0
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|20
|6
|5
|56-23
|66
|71,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|18
|9
|3
|63-24
|63
|70,0
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|17
|8
|6
|47-27
|59
|63,4
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|16
|6
|9
|51-35
|54
|58,1
| 6
Лига Европы
|Лацио
|31
|15
|7
|9
|60-46
|52
|55,9
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|14
|9
|7
|52-34
|51
|56,7
|8
|Фиорентина
|30
|15
|5
|10
|49-38
|50
|55,6
|9
|Верона
|31
|12
|9
|10
|56-47
|45
|48,4
|10
|Сассуоло
|31
|11
|10
|10
|56-51
|43
|46,2
|11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|42,2
|12
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|37,8
|13
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|41-47
|33
|37,9
|14
|Эмполи
|31
|8
|9
|14
|41-56
|33
|35,5
|15
|Специя
|31
|9
|5
|17
|32-54
|32
|34,4
|16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|31,2
|17
|Кальяри
|31
|5
|10
|16
|29-59
|25
|26,9
| 18
Зона вылета
|Венеция
|30
|5
|7
|18
|25-55
|22
|24,4
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|31
|2
|16
|13
|23-48
|22
|23,7
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-66
|16
|18,4