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Торино - Милан 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
10 апреля 2022, воскресенье. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Торино Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Милан
Милан
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
26.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Милан1 : 0Торино
12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 7Милан
12.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 0 5 : 4Торино
09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Милан2 : 0Торино
17.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 0Торино
28.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 2 ДВТорино
26.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Торино2 : 1Милан
28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Торино2 : 0Милан
09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Милан0 : 0Торино
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Торино1 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан31207456-296772,0
2
Лига чемпионов
Наполи31206556-236671,0
3
Лига чемпионов
Интер М30189363-246370,0
4
Лига чемпионов
Ювентус31178647-275963,4
5
Лига Европы
Рома31166951-355458,1
6
Лига Европы
Лацио31157960-465255,9
7
Квалификация Лиги конференций
Аталанта30149752-345156,7
8 Фиорентина301551049-385055,6
9 Верона311291056-474548,4
10 Сассуоло3111101056-514346,2
11 Торино301081235-303842,2
12 Болонья30971432-443437,8
13 Удинезе297121041-473337,9
14 Эмполи31891441-563335,5
15 Специя31951732-543234,4
16 Сампдория31851839-522931,2
17 Кальяри315101629-592526,9
18
Зона вылета
Венеция30571825-552224,4
19
Зона вылета
Дженоа312161323-482223,7
20
Зона вылета
Салернитана29371922-661618,4

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