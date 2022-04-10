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Бордо - Метц 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
10 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Бордо Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Метц, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бордо
Бордо
Метц
Метц
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Фредерик Антонетти
История личных встреч
21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Метц3 : 3Бордо
27.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Бордо1 : 2Метц
06.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Метц0 : 0Бордо
08.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 24 Метц1 : 2Бордо
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 Бордо2 : 0Метц
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Метц0 : 4Бордо
12.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 2 Бордо2 : 0Метц
08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Бордо3 : 0Метц
21.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 6 Метц0 : 3Бордо
25.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Бордо1 : 1Метц
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ30215464-286875,6
2
Лига чемпионов
Марсель30168649-295662,2
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн30165964-295358,9
4
Лига Европы
Страсбург30149751-325156,7
5
Квалификация Лиги конференций
Ницца30157840-2451-157,8
6 Монако30138945-314752,2
7 Лилль301211738-354752,2
8 Нант301361139-334550,0
9 Лион301210843-3945-151,1
10 Ланс301281045-404448,9
11 Монпелье301251344-424145,6
12 Брест301081238-443842,2
13 Реймс308121032-323640,0
14 Анже30881434-443235,6
15 Труа30881428-423235,6
16 Лорьян317101431-503133,3
17 Клермон30771630-542831,1
18
Стыковая зона
Сент-Этьен31691633-612729,0
19
Зона вылета
Метц304111527-542325,6
20
Зона вылета
Бордо304111538-702325,6

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