Брест - Нант 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
10 апреля 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Нант, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Нант
Нант
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|28.01.2022
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 4
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 1
|23.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|21
|5
|4
|64-28
|68
|75,6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|62,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|58,9
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|56,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|-1
|57,8
|6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|52,2
|7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|52,2
|8
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|50,0
|9
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|-1
|51,1
|10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|48,9
|11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|45,6
|12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|42,2
|13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|40,0
|14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|35,6
|15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|35,6
|16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|33,3
|17
|Клермон
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|31,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|29,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|25,6
| 20
Зона вылета
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|25,6