Ланс - Ницца 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Феликс Болар (Ланс, Франция), вместимость: 41233
10 апреля 2022, воскресенье. 18:05 МСК. Франция - Лига 1, 31-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Феликс Болар (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Франк Эз
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|19.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 0
|23.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 0
|12.12.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|2 : 0
|16.02.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|30
|21
|5
|4
|64-28
|68
|75,6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|30
|16
|8
|6
|49-29
|56
|62,2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|30
|16
|5
|9
|64-29
|53
|58,9
| 4
Лига Европы
|Страсбург
|30
|14
|9
|7
|51-32
|51
|56,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|30
|15
|7
|8
|40-24
|51
|-1
|57,8
|6
|Монако
|30
|13
|8
|9
|45-31
|47
|52,2
|7
|Лилль
|30
|12
|11
|7
|38-35
|47
|52,2
|8
|Нант
|30
|13
|6
|11
|39-33
|45
|50,0
|9
|Лион
|30
|12
|10
|8
|43-39
|45
|-1
|51,1
|10
|Ланс
|30
|12
|8
|10
|45-40
|44
|48,9
|11
|Монпелье
|30
|12
|5
|13
|44-42
|41
|45,6
|12
|Брест
|30
|10
|8
|12
|38-44
|38
|42,2
|13
|Реймс
|30
|8
|12
|10
|32-32
|36
|40,0
|14
|Анже
|30
|8
|8
|14
|34-44
|32
|35,6
|15
|Труа
|30
|8
|8
|14
|28-42
|32
|35,6
|16
|Лорьян
|31
|7
|10
|14
|31-50
|31
|33,3
|17
|Клермон
|30
|7
|7
|16
|30-54
|28
|31,1
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|31
|6
|9
|16
|33-61
|27
|29,0
| 19
Зона вылета
|Метц
|30
|4
|11
|15
|27-54
|23
|25,6
| 20
Зона вылета
|Бордо
|30
|4
|11
|15
|38-70
|23
|25,6