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Витория Гимарайнш - Порту 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
10 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК. Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Витория Гимарайнш Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Порту, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Маркес Пепа
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
28.11.2021 Португалия - Примейра Тур 12 Порту2 : 1Витория Гимарайнш
22.04.2021 Португалия - Примейра Тур 28 Порту1 : 0Витория Гимарайнш
30.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Витория Гимарайнш2 : 3Порту
16.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Витория Гимарайнш1 : 2Порту
22.01.2020 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Витория Гимарайнш1 : 2Порту
01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Порту3 : 0Витория Гимарайнш
03.02.2019 Португалия - Примейра Тур 20 Витория Гимарайнш0 : 0Порту
25.08.2018 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 3Витория Гимарайнш
12.05.2018 Португалия - Примейра Тур 34 Витория Гимарайнш0 : 1Порту
07.01.2018 Португалия - Примейра Тур 17 Порту4 : 2Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту28244071-197690,5
2
Лига чемпионов
Спортинг28224256-177083,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика28194570-286172,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага28157646-285261,9
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте291210740-304652,9
6 Витория Гимарайнш281161138-373946,4
7 Эшторил288101032-343440,5
8 Маритиму28891132-373339,3
9 Пасуш де Феррейра28891125-343339,3
10 Санта-Клара287101130-463136,9
11 Боавишта28515833-413035,7
12 Портимоненсе28781326-342934,5
13 Визела286111131-462934,5
14 Фамаликан286101234-432833,3
15 Арока28681427-492631,0
16
Стыковая зона
Тондела28741736-552529,8
17
Зона вылета
Морейренсе29581626-462326,4
18
Зона вылета
Белененсеш28491517-462125,0

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