ПСВ Эйндховен - Валвейк 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
10 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Валвейк, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Валвейк
Валвейк
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 4
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 0
|19.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 4
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|1 : 3
|30.10.2018
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 3 ДВ
|02.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 21
|2 : 0
|06.10.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 9
|2 : 1
|16.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 27
|2 : 0
|11.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 1
|3 : 2
|11.04.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 29
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|65
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|28
|58
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|27
|41
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|41
|8
|Гронинген
|28
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|29
|36
|10
|НЕК Неймеген
|28
|35
|11
|Камбюр
|28
|33
|12
|Херенвен
|28
|31
|13
|Хераклес
|28
|30
|14
|Валвейк
|28
|28
|15
|Виллем II
|29
|23
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|27
|22
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|28
|20