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17:00  ru СКА - ЦСКА 17:15  ru Эспаньол - Сельта 17:30  ru Днепр М - БАТЭ 17:45  ru Хераклес - Фейеноорд
18:00  ru Ланс - Ницца 18:30  ru Айнтрахт - Фрайбург 18:30  ru Манчестер Сити - Ливерпуль 19:00  ru Рома - Салернитана
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20:00  ru Страсбург - Лион 20:30  ru Вашингтон - Бостон 20:30  ru Лейпциг - Хоффенхайм 21:45  ru Торино - Милан
21:45  ru Марсель - Монпелье 22:00  ru Леванте - Барселона 22:30  ru Кливленд - Милуоки 22:30  ru Бруклин - Индиана
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Хераклес - Фейеноорд 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
10 апреля 2022, воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Хераклес Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Фейеноорд, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Полман (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
Германия Франк Вормут
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
01.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 Фейеноорд2 : 1Хераклес
13.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Хераклес1 : 1Фейеноорд
20.01.2021 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд3 : 2Хераклес
06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Фейеноорд0 : 0Хераклес
25.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Хераклес2 : 3Фейеноорд
20.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Фейеноорд1 : 1Хераклес
13.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Фейеноорд2 : 1Хераклес
11.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Хераклес0 : 2Фейеноорд
18.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Фейеноорд1 : 0Хераклес
21.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд3 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс28 69
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен28 65
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд28 58
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар28 55
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте28 55
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс27 41
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт28 41
8 Гронинген28 36
9 Гоу Эхед Иглс29 36
10 НЕК Неймеген28 35
11 Камбюр28 33
12 Херенвен28 31
13 Хераклес28 30
14 Валвейк28 28
15 Виллем II29 23
16
Стыковая зона
Спарта26 22
17
Зона вылета
Фортуна27 22
18
Зона вылета
ПЕК Зволле28 20

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