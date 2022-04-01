Хераклес - Фейеноорд 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Полман (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
10 апреля 2022, воскресенье. 17:45 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Фейеноорд, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Полман (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Франк Вормут
|Арне Слот
История личных встреч
|01.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|2 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|1 : 1
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|0 : 0
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|2 : 3
|20.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 1
|13.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 1
|11.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|0 : 2
|18.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 0
|21.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|28
|69
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|28
|65
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|28
|58
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|28
|55
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|28
|55
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|27
|41
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|28
|41
|8
|Гронинген
|28
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|29
|36
|10
|НЕК Неймеген
|28
|35
|11
|Камбюр
|28
|33
|12
|Херенвен
|28
|31
|13
|Хераклес
|28
|30
|14
|Валвейк
|28
|28
|15
|Виллем II
|29
|23
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|27
|22
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|28
|20