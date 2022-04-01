Неман - Динамо-Брест 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
10 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Главный судья: Виктор Шимусик (Осиповичи, Беларусь);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Динамо-Брест, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Динамо-Брест
Брест
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Сергей Петрович Ковальчук
История личных встреч
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 3
|02.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|0 : 1
|28.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|3 : 1
|27.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|05.10.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 24
|0 : 1
|25.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 9
|6 : 1
|02.12.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 3
|07.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
|04.11.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|0 : 2
|21.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|4
|Слуцк
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|5
|Шахтёр С
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|66,7
|6
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Славия-Мозырь
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|8
|Гомель
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|9
|Динамо-Брест
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|10
|Минск
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
|11
|Витебск
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|12
|Белшина
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|16,7
|13
|Днепр М
|2
|0
|1
|1
|0-4
|1
|16,7
| 14
Стыковая зона
|Ислочь
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 16
Зона вылета
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Торпедо-БелАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|0,0