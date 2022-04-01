Онлайн трансляции
Воскресенье 10 апреля

01:00  ru Мемфис - Нью-Орлеан 02:00  ru Нэшвилл - Флорида 02:00  ru Детройт - Коламбус 02:00  ru Торонто - Монреаль
02:00  ru Сиэтл - Калгари 02:00  ru Рейнджерс - Оттава 02:00  ru Ал Олейник - Дж Вандера 02:30  ru Филадельфия - Анахайм
02:30  ru Сент-Луис - Айлендерс 03:00  ru Сан-Антонио - Голден Стэйт 03:30  ru Клипперс - Сакраменто 04:30  ru Вегас - Аризона
05:00  ru Ванкувер - Сан-Хосе 05:00  ru Эдмонтон - Колорадо 06:15  ru Гил Бёрнс - Хам Чимаев 06:45  ru Алд Стерлинг - Пётр Ян
07:25  ru Ал Волкановски - Чон Чхан Сон 08:00  ru Гран-при Австралии 12:00  ru Урал - Крылья Советов 13:30  ru Дженоа - Лацио
14:00  ru Бордо - Метц 14:00  ru Уфа - Сочи 15:00  ru Осасуна - Алавес 15:30  ru Неман - Динамо-Брест
15:30  ru ПСВ - Валвейк 16:00  ru Анже - Лилль 16:00  ru Брест - Нант 16:00  ru Монако - Труа
16:00  ru Наполи - Фиорентина 16:00  ru Венеция - Удинезе 16:00  ru Сассуоло - Аталанта 16:00  ru Норвич - Бёрнли
16:00  ru Лестер- Кристал Пэлас 16:00  ru Брентфорд - Вест Хэм 16:30  ru Бохум - Байер 16:30  ru Спартак М - Арсенал
17:00  ru СКА - ЦСКА 17:15  ru Эспаньол - Сельта 17:30  ru Днепр М - БАТЭ 17:45  ru Хераклес - Фейеноорд
18:00  ru Ланс - Ницца 18:30  ru Айнтрахт - Фрайбург 18:30  ru Манчестер Сити - Ливерпуль 19:00  ru Рома - Салернитана
19:30  ru Ислочь - Шахтёр С 19:30  ru Эльче - Реал Сосьедад 19:30  ru Ростов - Локомотив 20:00  ru Витория - Порту
20:00  ru Страсбург - Лион 20:30  ru Вашингтон - Бостон 20:30  ru Лейпциг - Хоффенхайм 21:45  ru Торино - Милан
21:45  ru Марсель - Монпелье 22:00  ru Леванте - Барселона 22:30  ru Кливленд - Милуоки 22:30  ru Бруклин - Индиана
22:30  ru Хьюстон - Атланта 22:30  ru Шарлотт - Вашингтон 23:00  ru Питтсбург - Нэшвилл
Свернуть список

Ислочь - Шахтёр С 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Главный судья: Виталий Севостьяник (Беларусь);
Ислочь Шахтёр С

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Шахтёр С, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
Беларусь Артем Радков
Беларусь Иван Сергеевич Биончик
История личных встреч
02.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Ислочь0 : 1Шахтёр С
05.05.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала Ислочь2 : 0Шахтёр С
21.04.2021 Кубок Беларуси 1/2 финала Шахтёр С1 : 0Ислочь
03.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Шахтёр С4 : 0Ислочь
21.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Ислочь4 : 2Шахтёр С
03.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Шахтёр С4 : 0Ислочь
15.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Ислочь0 : 1Шахтёр С
06.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Шахтёр С1 : 0Ислочь
01.05.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Шахтёр С4 : 2 ДВИслочь
10.04.2019 Кубок Беларуси 1/2 финала Ислочь2 : 2Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ22006-06100,0
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ22006-26100,0
3
Квалификация Лиги конференций
Неман21102-0466,7
4 Слуцк21102-1466,7
5 Шахтёр С21105-1466,7
6 Динамо Мн21102-1466,7
7 Славия-Мозырь21012-3350,0
8 Гомель21012-3350,0
9 Динамо-Брест20203-3233,3
10 Минск20111-2116,7
11 Витебск20112-4116,7
12 Белшина20110-3116,7
13 Днепр М20110-4116,7
14
Стыковая зона
Ислочь20113-4116,7
15
Зона вылета
Арсенал20112-3116,7
16
Зона вылета
Рух00000-000,0
17 Торпедо-БелАЗ20021-500,0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close