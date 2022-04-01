Ислочь - Шахтёр С 10 Апреля прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
10 апреля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Беларусь - Высшая лига, 3-й тур
Главный судья: Виталий Севостьяник (Беларусь);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Шахтёр С, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
|Артем Радков
|Иван Сергеевич Биончик
История личных встреч
|02.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|0 : 1
|05.05.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|21.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|1 : 0
|03.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|4 : 0
|21.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|4 : 2
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|4 : 0
|15.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|0 : 1
|06.05.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 0
|01.05.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|4 : 2 ДВ
|10.04.2019
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|2
|2
|0
|0
|6-0
|6
|100,0
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|4
|Слуцк
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|5
|Шахтёр С
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|66,7
|6
|Динамо Мн
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|7
|Славия-Мозырь
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|8
|Гомель
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|50,0
|9
|Динамо-Брест
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|33,3
|10
|Минск
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
|11
|Витебск
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
|12
|Белшина
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|16,7
|13
|Днепр М
|2
|0
|1
|1
|0-4
|1
|16,7
| 14
Стыковая зона
|Ислочь
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|16,7
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
| 16
Зона вылета
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|17
|Торпедо-БелАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|0,0