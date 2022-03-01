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СКА - ЦСКА 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 12500
10 апреля 2022, воскресенье. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, Финал - Запад. 5-й матч
СКА ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами СКА - ЦСКА, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Санкт-Петербург, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
РоссияРоман Борисович Ротенберг
РоссияСергей Викторович Фёдоров
История личных встреч
08.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал - Запад ЦСКА2 : 3СКА
06.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал - Запад ЦСКА6 : 2СКА
04.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА2 : 1ЦСКА
02.04.2022 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА1 : 3ЦСКА
22.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат СКА3 : 2 ОТЦСКА
21.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА3 : 1СКА
07.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат ЦСКА4 : 0СКА
12.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА0 : 2ЦСКА
10.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад ЦСКА2 : 3 ОТСКА
08.04.2021 КХЛ - плей-офф Финал - Запад СКА3 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции: СКА — ЦСКА. Начало армейского дерби запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии — 2-2.
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
1 : 2
Динамо М
ЦСКА
3 : 6
4
0
15
8
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
2 : 1
Спартак
СКА
1 : 2
Спартак
СКА
1 : 2 ОТ
СКА
Спартак
2 : 1
4
1
9
10
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
3 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 7
Трактор
Салават Юлаев
2 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 2
4
2
16
8
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
2 : 5
Авангард
Металлург Мг
1 : 5
Металлург Мг
Авангард
5 : 2
Авангард
Металлург Мг
5 : 1
Металлург Мг
Авангард
4 : 0
4
3
26
25
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 СКА
ЦСКА
СКА
ЦСКА
1 : 3
СКА
ЦСКА
2 : 1
ЦСКА
СКА
6 : 2
ЦСКА
СКА
2 : 3
СКА
ЦСКА
10.04
ЦСКА
СКА
12.04
СКА
ЦСКА
14.04
2
2
8
12
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 Металлург Мг
Трактор
Металлург Мг
Трактор
3 : 2
Металлург Мг
Трактор
4 : 6
Трактор
Металлург Мг
1 : 2
Трактор
Металлург Мг
0 : 6
Металлург Мг
Трактор
11.04
Трактор
Металлург Мг
13.04
Металлург Мг
Трактор
15.04
3
1
15
9
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
18.04
 
 
20.04
 
 
22.04
 
 
24.04
 
 
26.04
 
 
28.04
 
 
30.04
0
0
0
0

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