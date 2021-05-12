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Воскресенье 10 апреля

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15:30  ru ПСВ - Валвейк 16:00  ru Анже - Лилль 16:00  ru Брест - Нант 16:00  ru Монако - Труа
16:00  ru Наполи - Фиорентина 16:00  ru Венеция - Удинезе 16:00  ru Сассуоло - Аталанта 16:00  ru Норвич - Бёрнли
16:00  ru Лестер- Кристал Пэлас 16:00  ru Брентфорд - Вест Хэм 16:30  ru Бохум - Байер 16:30  ru Спартак М - Арсенал
17:00  ru СКА - ЦСКА 17:15  ru Эспаньол - Сельта 17:30  ru Днепр М - БАТЭ 17:45  ru Хераклес - Фейеноорд
18:00  ru Ланс - Ницца 18:30  ru Айнтрахт - Фрайбург 18:30  ru Манчестер Сити - Ливерпуль 19:00  ru Рома - Салернитана
19:30  ru Ислочь - Шахтёр С 19:30  ru Эльче - Реал Сосьедад 19:30  ru Ростов - Локомотив 20:00  ru Витория - Порту
20:00  ru Страсбург - Лион 20:30  ru Вашингтон - Бостон 20:30  ru Лейпциг - Хоффенхайм 21:45  ru Торино - Милан
21:45  ru Марсель - Монпелье 22:00  ru Леванте - Барселона 22:30  ru Кливленд - Милуоки 22:30  ru Бруклин - Индиана
22:30  ru Хьюстон - Атланта 22:30  ru Шарлотт - Вашингтон 23:00  ru Питтсбург - Нэшвилл
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Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз 10 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США), вместимость: 18573
10 апреля 2022, воскресенье. 20:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз Бостон Брюинз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинз, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-Арена (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Бостон Брюинз
Бостон
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 3Вашингтон Кэпиталз
11.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 7Бостон Брюинз
07.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Бостон Брюинз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ББостон Брюинз
24.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз1 : 3Бостон Брюинз
22.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Бостон Брюинз4 : 1Вашингтон Кэпиталз
20.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Бостон Брюинз3 : 2 ОТВашингтон Кэпиталз
18.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТБостон Брюинз
16.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Вашингтон Кэпиталз3 : 2 ОТБостон Брюинз
12.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 1Бостон Брюинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7142631514273-19710876,1
2 Флорида Пантерз71371034215298-21310674,6
3 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
4 Торонто Мэйпл Лифс7139521519274-2199869,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс7238443320220-1869868,1
6 Калгари Флэймз7138321819249-1779566,9
7 Бостон Брюинз7135822321225-1919566,9
8 Тампа-Бэй Лайтнинг7132925320234-2049466,2
9 Миннесота Уайлд7031754221257-2199265,7
10 Сент-Луис Блюз7137223720258-2069264,8
11 Питтсбург Пингвинз7233536421237-1979263,9
12 Эдмонтон Ойлерз7233540525254-2288961,8
13 Нэшвилл Предаторз7034522225233-2038661,4
14 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
15 Лос-Анджелес Кингз7329544625209-2088658,9
16 Даллас Старз70261042226207-2108460,0
17 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
18 Ванкувер Кэнакс7228333728208-2047854,2
19 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
20 Нью-Йорк Айлендерс7031116328194-1907553,6
21 Коламбус Блю Джекетс7223642433230-2697250,0
22 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
23 Сан-Хосе Шаркс7020722732184-2246747,9
24 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
25 Баффало Сэйбрз7320333836203-2596343,2
26 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
27 Оттава Сенаторз7022312438189-2275841,4
28 Филадельфия Флайерз7118414737185-2515740,1
29 Нью-Джерси Дэвилз7116534241218-2685438,0
30 Сиэтл Кракен7120121542185-2465236,6
31 Монреаль Канадиенс7114332940188-2725135,9
32 Аризона Койотс7116514144178-2594934,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз71371034215298-21310674,6
2 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
3 Торонто Мэйпл Лифс7139521519274-2199869,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс7238443320220-1869868,1
5 Бостон Брюинз7135822321225-1919566,9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7132925320234-2049466,2
7 Питтсбург Пингвинз7233536421237-1979263,9
8 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
9 Нью-Йорк Айлендерс7031116328194-1907553,6
10 Коламбус Блю Джекетс7223642433230-2697250,0
11 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
12 Баффало Сэйбрз7320333836203-2596343,2
13 Оттава Сенаторз7022312438189-2275841,4
14 Филадельфия Флайерз7118414737185-2515740,1
15 Нью-Джерси Дэвилз7116534241218-2685438,0
16 Монреаль Канадиенс7114332940188-2725135,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7142631514273-19710876,1
2 Калгари Флэймз7138321819249-1779566,9
3 Миннесота Уайлд7031754221257-2199265,7
4 Сент-Луис Блюз7137223720258-2069264,8
5 Эдмонтон Ойлерз7233540525254-2288961,8
6 Нэшвилл Предаторз7034522225233-2038661,4
7 Лос-Анджелес Кингз7329544625209-2088658,9
8 Даллас Старз70261042226207-2108460,0
9 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
10 Ванкувер Кэнакс7228333728208-2047854,2
11 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
12 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
13 Сан-Хосе Шаркс7020722732184-2246747,9
14 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
15 Сиэтл Кракен7120121542185-2465236,6
16 Аризона Койотс7116514144178-2594934,5
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз7240512618238-17310069,4
2 Нью-Йорк Рейнджерс7238443320220-1869868,1
3 Питтсбург Пингвинз7233536421237-1979263,9
4 Вашингтон Кэпиталз7029452822230-2058661,4
5 Нью-Йорк Айлендерс7031116328194-1907553,6
6 Коламбус Блю Джекетс7223642433230-2697250,0
7 Филадельфия Флайерз7118414737185-2515740,1
8 Нью-Джерси Дэвилз7116534241218-2685438,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз71371034215298-21310674,6
2 Торонто Мэйпл Лифс7139521519274-2199869,0
3 Бостон Брюинз7135822321225-1919566,9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг7132925320234-2049466,2
5 Детройт Ред Уингз7117832734205-2726545,8
6 Баффало Сэйбрз7320333836203-2596343,2
7 Оттава Сенаторз7022312438189-2275841,4
8 Монреаль Канадиенс7114332940188-2725135,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш7142631514273-19710876,1
2 Миннесота Уайлд7031754221257-2199265,7
3 Сент-Луис Блюз7137223720258-2069264,8
4 Нэшвилл Предаторз7034522225233-2038661,4
5 Даллас Старз70261042226207-2108460,0
6 Виннипег Джетс7226524728222-2277753,5
7 Чикаго Блэкхоукс7115542936188-2495941,5
8 Аризона Койотс7116514144178-2594934,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз7138321819249-1779566,9
2 Эдмонтон Ойлерз7233540525254-2288961,8
3 Лос-Анджелес Кингз7329544625209-2088658,9
4 Вегас Голден Найтс7231441329228-2158256,9
5 Ванкувер Кэнакс7228333728208-2047854,2
6 Анахайм Дакс7219545732201-2346847,2
7 Сан-Хосе Шаркс7020722732184-2246747,9
8 Сиэтл Кракен7120121542185-2465236,6

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