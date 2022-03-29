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Сан-Антонио Спёрс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 10.04.2022

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
10 апреля 2022, воскресенье. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАСтив Керр
История личных встреч
21.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз108 : 110Сан-Антонио Спёрс
02.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс120 : 124Голден Стэйт Уорриорз
05.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз107 : 112Сан-Антонио Спёрс
10.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс91 : 114Голден Стэйт Уорриорз
09.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 100Голден Стэйт Уорриорз
21.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз121 : 99Сан-Антонио Спёрс
01.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс117 : 113Голден Стэйт Уорриорз
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз110 : 127Сан-Антонио Спёрс
19.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс111 : 105Голден Стэйт Уорриорз
07.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз141 : 102Сан-Антонио Спёрс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8156259370-88751370,6918,0
3 Майами Хит8153288911-85321340,65411,0
4 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,5
5 Милуоки Бакс8151309355-90621320,63013,0
6 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
7 Бостон Селтикс8150319025-84571310,61714,0
8 Филадельфия Сиксерс8150318897-86951310,61714,0
9 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
10 Торонто Рэпторс8148338876-86771290,59316,0
11 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
12 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
13 Чикаго Буллз8145369028-90641260,55619,0
14 Бруклин Нетс8143389124-90681240,53121,0
15 Кливленд Кавальерс8143388706-85501240,53121,0
16 Атланта Хоукс8142399213-91011230,51922,0
17 Шарлотт Хорнетс8142399333-93131230,51922,0
18 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,5
19 Нью-Йорк Никс8136458626-86471170,44428,0
20 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
21 Вашингтон Уизардс8135468799-90601160,43229,0
22 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42529,5
23 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
24 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
25 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
26 Индиана Пэйсерс8125569014-92911060,30939,0
27 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
28 Детройт Пистонс8123588490-91111040,28441,0
29 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25943,0
30 Хьюстон Рокетс8120618883-95621010,24744,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8153288911-85321340,6540,0
2 Милуоки Бакс8151309355-90621320,6302,0
3 Бостон Селтикс8150319025-84571310,6173,0
4 Филадельфия Сиксерс8150318897-86951310,6173,0
5 Торонто Рэпторс8148338876-86771290,5935,0
6 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5568,0
7 Бруклин Нетс8143389124-90681240,53110,0
8 Кливленд Кавальерс8143388706-85501240,53110,0
9 Атланта Хоукс8142399213-91011230,51911,0
10 Шарлотт Хорнетс8142399333-93131230,51911,0
11 Нью-Йорк Никс8136458626-86471170,44417,0
12 Вашингтон Уизардс8135468799-90601160,43218,0
13 Индиана Пэйсерс8125569014-92911060,30928,0
14 Детройт Пистонс8123588490-91111040,28430,0
15 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25932,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Мемфис Гриззлиз8156259370-88751370,6918,0
3 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,5
4 Даллас Маверикс8151308728-84671320,63013,0
5 Юта Джаз8148339205-87411290,59316,0
6 Денвер Наггетс8148339102-89081290,59316,0
7 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,5
9 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44428,0
10 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42529,5
11 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
12 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
13 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33337,0
14 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29640,0
15 Хьюстон Рокетс8120618883-95621010,24744,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс8150319025-84571310,6170,0
2 Филадельфия Сиксерс8150318897-86951310,6170,0
3 Торонто Рэпторс8148338876-86771290,5932,0
4 Бруклин Нетс8143389124-90681240,5317,0
5 Нью-Йорк Никс8136458626-86471170,44414,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс8151309355-90621320,6300,0
2 Чикаго Буллз8145369028-90641260,5566,0
3 Кливленд Кавальерс8143388706-85501240,5318,0
4 Индиана Пэйсерс8125569014-92911060,30926,0
5 Детройт Пистонс8123588490-91111040,28428,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит8153288911-85321340,6540,0
2 Атланта Хоукс8142399213-91011230,51911,0
3 Шарлотт Хорнетс8142399333-93131230,51911,0
4 Вашингтон Уизардс8135468799-90601160,43218,0
5 Орландо Мэджик8121608422-90921020,25932,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз8148339205-87411290,5930,0
2 Денвер Наггетс8148339102-89081290,5930,0
3 Миннесота Тимбервулвз8146359387-91671270,5682,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс8127548631-93281080,33321,0
5 Оклахома-Сити Тандер8124578418-90321050,29624,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз8164179307-86851450,7900,0
2 Голден Стэйт Уорриорз8051298874-84471310,63812,5
3 Лос-Анджелес Клипперс8040408635-87021200,50023,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс8132499046-93011130,39532,0
5 Сакраменто Кингз8029518831-92671090,36334,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз8156259370-88751370,6910,0
2 Даллас Маверикс8151308728-84671320,6305,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс8136458855-89151170,44420,0
4 Сан-Антонио Спёрс8034469065-90391140,42521,5
5 Хьюстон Рокетс8120618883-95621010,24736,0

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