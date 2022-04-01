Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс прямая трансляция 10.04.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
10 апреля 2022, воскресенье. 22:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Атланта Хоукс, которое состоится 10 Апреля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс
Атланта
Главные тренеры
|Стивен Сайлас
|Нэйт Макмиллан
История личных встреч
|14.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 132
|17.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 95
|17.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 119
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 122
|01.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|158 : 111
|20.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 121
|26.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 111
|26.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 99
|04.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 119
|03.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 113
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|81
|64
|17
|9307-8685
|145
|0,790
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|8,5
|3
|Майами Хит
|81
|53
|28
|8911-8532
|134
|0,654
|11,0
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,5
|5
|Милуоки Бакс
|81
|51
|30
|9355-9062
|132
|0,630
|13,0
|6
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|13,0
|7
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|14,0
|8
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|14,5
|9
|Юта Джаз
|81
|48
|33
|9205-8741
|129
|0,593
|16,0
|10
|Торонто Рэпторс
|81
|48
|33
|8876-8677
|129
|0,593
|16,0
|11
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|16,0
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|18,0
|13
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|19,0
|14
|Бруклин Нетс
|81
|43
|38
|9124-9068
|124
|0,531
|21,0
|15
|Кливленд Кавальерс
|81
|43
|38
|8706-8550
|124
|0,531
|21,0
|16
|Атланта Хоукс
|81
|42
|39
|9213-9101
|123
|0,519
|22,0
|17
|Шарлотт Хорнетс
|81
|42
|39
|9333-9313
|123
|0,519
|22,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,5
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|27,5
|20
|Нью-Йорк Никс
|81
|36
|45
|8626-8647
|117
|0,444
|28,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|81
|35
|46
|8799-9060
|116
|0,432
|29,0
|22
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|29,5
|23
|Лос-Анджелес Лейкерс
|81
|32
|49
|9046-9301
|113
|0,395
|32,0
|24
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|25
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|37,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|38,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|81
|24
|57
|8418-9032
|105
|0,296
|40,0
|28
|Детройт Пистонс
|81
|23
|58
|8490-9111
|104
|0,284
|41,0
|29
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|43,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|81
|20
|61
|8883-9562
|101
|0,247
|44,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|81
|53
|28
|8911-8532
|134
|0,654
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|81
|51
|30
|9355-9062
|132
|0,630
|2,0
|3
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|3,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|3,5
|5
|Торонто Рэпторс
|81
|48
|33
|8876-8677
|129
|0,593
|5,0
|6
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|8,0
|7
|Бруклин Нетс
|81
|43
|38
|9124-9068
|124
|0,531
|10,0
|8
|Кливленд Кавальерс
|81
|43
|38
|8706-8550
|124
|0,531
|10,0
|9
|Атланта Хоукс
|81
|42
|39
|9213-9101
|123
|0,519
|11,0
|10
|Шарлотт Хорнетс
|81
|42
|39
|9333-9313
|123
|0,519
|11,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|81
|36
|45
|8626-8647
|117
|0,444
|17,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|81
|35
|46
|8799-9060
|116
|0,432
|18,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|27,5
|14
|Детройт Пистонс
|81
|23
|58
|8490-9111
|104
|0,284
|30,0
|15
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|32,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|81
|64
|17
|9307-8685
|145
|0,790
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,5
|4
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|13,0
|5
|Юта Джаз
|81
|48
|33
|9205-8741
|129
|0,593
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|16,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,5
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|27,5
|10
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|29,5
|11
|Лос-Анджелес Лейкерс
|81
|32
|49
|9046-9301
|113
|0,395
|32,0
|12
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
|13
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|37,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|81
|24
|57
|8418-9032
|105
|0,296
|40,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|81
|20
|61
|8883-9562
|101
|0,247
|44,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|81
|50
|31
|9025-8457
|131
|0,617
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|80
|49
|31
|8764-8575
|129
|0,613
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|81
|48
|33
|8876-8677
|129
|0,593
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|81
|43
|38
|9124-9068
|124
|0,531
|7,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|81
|36
|45
|8626-8647
|117
|0,444
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|81
|51
|30
|9355-9062
|132
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|81
|45
|36
|9028-9064
|126
|0,556
|6,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|81
|43
|38
|8706-8550
|124
|0,531
|8,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|80
|25
|55
|8894-9158
|105
|0,313
|25,5
|5
|Детройт Пистонс
|81
|23
|58
|8490-9111
|104
|0,284
|28,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|81
|53
|28
|8911-8532
|134
|0,654
|0,0
|2
|Атланта Хоукс
|81
|42
|39
|9213-9101
|123
|0,519
|11,0
|3
|Шарлотт Хорнетс
|81
|42
|39
|9333-9313
|123
|0,519
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|81
|35
|46
|8799-9060
|116
|0,432
|18,0
|5
|Орландо Мэджик
|81
|21
|60
|8422-9092
|102
|0,259
|32,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|81
|48
|33
|9205-8741
|129
|0,593
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|81
|48
|33
|9102-8908
|129
|0,593
|0,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|81
|46
|35
|9387-9167
|127
|0,568
|2,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|81
|27
|54
|8631-9328
|108
|0,333
|21,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|81
|24
|57
|8418-9032
|105
|0,296
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|81
|64
|17
|9307-8685
|145
|0,790
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|80
|51
|29
|8874-8447
|131
|0,638
|12,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|80
|40
|40
|8635-8702
|120
|0,500
|23,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|81
|32
|49
|9046-9301
|113
|0,395
|32,0
|5
|Сакраменто Кингз
|80
|29
|51
|8831-9267
|109
|0,363
|34,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|80
|55
|25
|9229-8761
|135
|0,688
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|81
|51
|30
|8728-8467
|132
|0,630
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|80
|36
|44
|8741-8774
|116
|0,450
|19,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|80
|34
|46
|9065-9039
|114
|0,425
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|81
|20
|61
|8883-9562
|101
|0,247
|35,5