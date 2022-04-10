Гран-при Австралии прямая трансляция 10 апреля 2022 Гонка смотреть онлайн

Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австралии - Гонка, которое состоится 10 апреля 2022 года в 08:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 03, оно проводится в стране Австралия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.