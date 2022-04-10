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Воскресенье 10 апреля

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02:00  ru Сиэтл - Калгари 02:00  ru Рейнджерс - Оттава 02:00  ru Ал Олейник - Дж Вандера 02:30  ru Филадельфия - Анахайм
02:30  ru Сент-Луис - Айлендерс 03:00  ru Сан-Антонио - Голден Стэйт 03:30  ru Клипперс - Сакраменто 04:30  ru Вегас - Аризона
05:00  ru Ванкувер - Сан-Хосе 05:00  ru Эдмонтон - Колорадо 06:15  ru Гил Бёрнс - Хам Чимаев 06:45  ru Алд Стерлинг - Пётр Ян
07:25  ru Ал Волкановски - Чон Чхан Сон 08:00  ru Гран-при Австралии 12:00  ru Урал - Крылья Советов 13:30  ru Дженоа - Лацио
14:00  ru Бордо - Метц 14:00  ru Уфа - Сочи 15:00  ru Осасуна - Алавес 15:30  ru Неман - Динамо-Брест
15:30  ru ПСВ - Валвейк 16:00  ru Анже - Лилль 16:00  ru Брест - Нант 16:00  ru Монако - Труа
16:00  ru Наполи - Фиорентина 16:00  ru Венеция - Удинезе 16:00  ru Сассуоло - Аталанта 16:00  ru Норвич - Бёрнли
16:00  ru Лестер- Кристал Пэлас 16:00  ru Брентфорд - Вест Хэм 16:30  ru Бохум - Байер 16:30  ru Спартак М - Арсенал
17:00  ru СКА - ЦСКА 17:15  ru Эспаньол - Сельта 17:30  ru Днепр М - БАТЭ 17:45  ru Хераклес - Фейеноорд
18:00  ru Ланс - Ницца 18:30  ru Айнтрахт - Фрайбург 18:30  ru Манчестер Сити - Ливерпуль 19:00  ru Рома - Салернитана
19:30  ru Ислочь - Шахтёр С 19:30  ru Эльче - Реал Сосьедад 19:30  ru Ростов - Локомотив 20:00  ru Витория - Порту
20:00  ru Страсбург - Лион 20:30  ru Вашингтон - Бостон 20:30  ru Лейпциг - Хоффенхайм 21:45  ru Торино - Милан
21:45  ru Марсель - Монпелье 22:00  ru Леванте - Барселона 22:30  ru Кливленд - Милуоки 22:30  ru Бруклин - Индиана
22:30  ru Хьюстон - Атланта 22:30  ru Шарлотт - Вашингтон 23:00  ru Питтсбург - Нэшвилл
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Гран-при Австралии прямая трансляция 10 апреля 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)
Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 307.574 км)
10 апреля 2022, воскресенье. 08:00 МСК

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австралии - Гонка, которое состоится 10 апреля 2022 года в 08:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 03, оно проводится в стране Австралия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
2НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
3МексикаСерхио ПересRed Bull
4ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
5ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
6ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
7АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
8ФранцияЭстебан ОконAlpine
9ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
10ИспанияФернандо АлонсоAlpine
11ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
12ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
13ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
14КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
15ГерманияМик ШумахерHaas
16ДанияКевин МагнуссенHaas
17ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
18КанадаНиколас ЛатифиWilliams
19КанадаЛэнс СтроллAston Martin
20ТаиландАлександер АлбонWilliams

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