Гран-при Австралии прямая трансляция 10 апреля 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия)Этап 3, Мельбурн, Австралия. Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 307.574 км)
10 апреля 2022, воскресенье. 08:00 МСК
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Австралии - Гонка, которое состоится 10 апреля 2022 года в 08:00 по Московскому времени. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 03, оно проводится в стране Австралия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|4
|Ландо Норрис
|McLaren
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|9
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|11
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|13
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|17
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|18
|Николас Латифи
|Williams
|19
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|20
|Александер Албон
|Williams