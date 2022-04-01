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Райо Вальекано - Валенсия 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
11 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Райо Вальекано Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Валенсия, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
27.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Валенсия1 : 1Райо Вальекано
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано2 : 0Валенсия
24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Валенсия3 : 0Райо Вальекано
17.01.2016 Испания - Примера Тур 20 Валенсия2 : 2Райо Вальекано
22.08.2015 Испания - Примера Тур 1 Райо Вальекано0 : 0Валенсия
30.04.2015 Испания - Примера Тур 34 Райо Вальекано1 : 1Валенсия
16.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Валенсия4 : 4Райо Вальекано
13.12.2014 Испания - Примера Тур 15 Валенсия3 : 0Райо Вальекано
05.12.2014 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано1 : 2Валенсия
03.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Райо Вальекано1 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид31226363-267277,4
2
Лига чемпионов
Севилья311612344-226064,5
3
Лига чемпионов
Барселона29169457-295765,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М31176857-385761,3
5
Лига Европы
Бетис31175956-375660,2
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад30149730-295156,7
7 Вильярреал311210949-304649,5
8 Атлетик Б311112836-304548,4
9 Валенсия301011942-434145,6
10 Осасуна311181231-404144,1
11 Эспаньол311091236-423941,9
12 Сельта31991334-353638,7
13 Райо Вальекано29961431-363337,9
14 Хетафе317111328-353234,4
15 Эльче30881431-423235,6
16 Гранада316111435-522931,2
17 Мальорка31781627-502931,2
18
Зона вылета
Кадис315131326-432830,1
19
Зона вылета
Леванте304101633-582224,4
20
Зона вылета
Алавес31571924-532223,7

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