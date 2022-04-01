Болонья - Сампдория 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
11 апреля 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сампдория, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|1 : 2
|14.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 2
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 1
|20.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 0
|01.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 14
|4 : 1
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|1 : 0
|25.11.2017
|Италия - Серия А
|Тур 14
|3 : 0
|12.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 24
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|72,0
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|71,0
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|68,8
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|64,6
| 5
Лига Европы
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|59,4
| 6
Лига Европы
|Лацио
|32
|16
|7
|9
|64-47
|55
|57,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|31
|16
|5
|10
|52-40
|53
|57,0
|8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|54,8
|9
|Сассуоло
|32
|12
|10
|10
|58-52
|46
|47,9
|10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|46,9
|11
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|42,2
|12
|Удинезе
|30
|8
|12
|10
|43-48
|36
|40,0
|13
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|37,8
|14
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|35,4
|15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|34,4
|16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|31,2
|17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|26,0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|23,7
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|22,9
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|30
|3
|7
|20
|23-68
|16
|17,8