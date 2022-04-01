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Болонья - Сампдория 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
11 апреля 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Болонья Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сампдория, которое состоится 11 Апреля 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Марко Джампаоло
История личных встреч
07.11.2021 Италия - Серия А Тур 12 Сампдория1 : 2Болонья
14.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Болонья3 : 1Сампдория
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Сампдория1 : 2Болонья
28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Сампдория1 : 2Болонья
27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Болонья2 : 1Сампдория
20.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Болонья3 : 0Сампдория
01.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Сампдория4 : 1Болонья
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Сампдория1 : 0Болонья
25.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Болонья3 : 0Сампдория
12.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Сампдория3 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Милан31207456-296772,0
2
Лига чемпионов
Интер М31199365-246671,0
3
Лига чемпионов
Наполи32206658-266668,8
4
Лига чемпионов
Ювентус32188649-286264,6
5
Лига Европы
Рома32176953-365759,4
6
Лига Европы
Лацио32167964-475557,3
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина311651052-405357,0
8 Аталанта31149853-365154,8
9 Сассуоло3212101058-524647,9
10 Верона321291156-494546,9
11 Торино301081235-303842,2
12 Удинезе308121043-483640,0
13 Болонья30971432-443437,8
14 Эмполи328101441-563435,4
15 Специя32961732-543334,4
16 Сампдория31851839-522931,2
17 Кальяри325101730-612526,0
18
Зона вылета
Венеция31571926-572223,7
19
Зона вылета
Дженоа322161424-522222,9
20
Зона вылета
Салернитана30372023-681617,8

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